Во Владимирской области коронавирусом заболели 185 человек

Владимирская область показывает стабильный прирост по заболевшим коронавирусом. За последние сутки на территории региона подтверждены 185 новых случаев. На фоне соседей это не так плохо. Сегодня по стране зафиксирован новый рекорд по числу инфицированных — 29 350. В топ-5 ближайшие к нам Нижегородская и Московская области — 501 и 1523 случая соответственно. Чуть лучше дела у Ивановской области — 178 заболевших.

Самая непростая ситуация в регионе наблюдается во Владимире — плюс 45 заболевших за сутки. За все время пандемии в областном центре коронавирусом переболели 3 267 человек. Это пятая часть от всех перенесших заболевание.

Далее идут Муромский и Гусь-Хрустальный районы — 21 и 20 новых случаев за прошедшие сутки. 13 положительных тестов пришли пациентам в Ковровском районе, по 9 — в Юрьев-Польском и Вязниковском районах. 8 заболевших зарегистрированы в Кольчугинском районе, по 7 — в Александровском, Гороховецком и Собинском. По 6 инфицированных в статистику добавили Петушинский, Камешковский, Суздальский и Киржачский районы. По 5 случаев подтверждены в Радужном и Меленковском районе, 4 — в Селивановском. Один человек заболел в Судогодском районе.

Сутки обошлись без летальных исходов. Зато выздоровели 173 человека. Всего за время пандемии из 16 764 переболевших болезнь победили 15 065 человек, умерли 414.

На данный момент в регионе активными носителями COVID-19 являются 1285 человек. При этом 1741 койка в инфекционных госпиталях занята. Откуда такая разница в цифрах, «Белый дом» не поясняет. Ясно одно — занято 93% мест.

— По состоянию на 20 декабря в медицинских организациях региона действуют 1869 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 93 процента из них занято (1741), свободны – 128, — сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.