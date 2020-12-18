Во Владимирской области коронавирусом за сутки заболели 188 человек

4 пациента скончались

188 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы за сутки во Владимирской области. Показатель заболеваемости уже второй день демонстрирует рост. Накануне было 185 случаев. Больше всего новых заразившихся во Владимире — 45 случаев. 18 и 17 человек инфицированы в Гусь-Хрустальном и Муромском районах. 13 случаев подтверждены в Юрьев-Польском районе, 14 — в Ковровском. По 10 новых инфицированных в Вязниковском и Кольчугинском районах, 9 — в Гороховецком. По 8 положительных тестов получили жители Камешковского и Киржачского районов, по 7 – Александровского и Суздальского, по 6 – Петушинского района и Радужного. 5 заболевших в Меленковском районе, 4 в Селивановском. Меньше всего случаев в Судогодском районе – 1 человек.

За время пандемии коронавирусом заразились 16 202 жителя региона.

Победили болезнь 14 526 жителей области. Из них 182 пациента закрыли больничный за минувшие сутки. При этом печальную статистику по коронавирусу в регионе пополнили сразу 4 летальных исхода. Всего за время пандемии не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 413 человек.

Суточный прирост инфицированных за неделю

По состоянию на 17 декабря, в больницах региона действуют 1709 коек для больных с коронавирусной инфекцией. 1551 из них заняты, это 91% всех мест.

Чтобы сдержать распространение коронавируса, работодателям Владимирской области власти настоятельно рекомендуют перевести не менее 30% сотрудников на дистанционную работу. Об этом «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото: mybryansk.ru


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