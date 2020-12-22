Во Владимирской области коронавирусом за сутки заболели 186 человек

186 новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены за сутки во Владимирской области. Показатель остается стабильно высоким. Днем ранее было всего на одного заболевшего меньше. Непростая ситуация складывается во Владимире. Еще месяц назад, 22 ноября, в областном центре регистрировалось 25 заболевших за сутки. Сейчас эта цифра выросла ровно вдвое.

В лидерах по числу инфицированных остаются Гусь-Хрустальный и Муромский районы. Там 22 и 17 случая соответственно. 11 человек заболели в Ковровском районе, 10 — в Юрьев-Польском, 9 — в Александровском. По 8 инфицированных в статистику добавили Вязниковский и Петушинский районы, по 7 – Суздальский и Кольчугинский, по 6 – Гороховецкий, Меленковский и Селивановский. По 5 новых случаев подтверждены в Собинском, Киржачском районах и Радужном. Меньше всего заболевших в Камешковском районе – 4 человека.

Общее число инфицированных во Владимирской области приближается к новой психологической отметке – 17 тысяч.

За время пандемии коронавирусом заразились 16 950 жителей региона.

Победили болезнь 15 240 человек. Из них 175 пациентов закрыли больничный за минувшие сутки. При этом печальную статистику по коронавирусу в регионе пополнили сразу 5 летальных исходов. Всего за время пандемии не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 419 человек.

Все меньше свободных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией остается в резерве госпиталей. По состоянию на 21 декабря, в больницах развернуты 1869 коек. 1756 из них заняты, это 94% всех мест, сообщает облздрав.