Во Владимирской области коронавирусом за сутки заболели 182 человека

182 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией зафиксированы за сутки во Владимирской области. Цифра по-прежнему высокая, однако третий день этот показатель демонстрирует небольшое снижение. Для сравнения, еще в минувшее воскресенье было 194 новых случая.

За все время пандемии победили болезнь 14 164 жителя области. Из них 178 пациентов закрыли больничный за минувшие сутки. При этом печальную статистику по коронавирусу в регионе пополнили сразу 6 летальных исходов. Всего же не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 407 человек.

За время пандемии коронавирусом заболели 15 829 жителей региона.

Так как все больше пациентов переносят опасный вирус тяжело и им требуется госпитализация, в больницах региона развернуты еще 30 специализированных коек. Они открыты в Собинской районной больнице. Всего же, по состоянию на 15 декабря, в регионе действуют 1709 коек. 1519 из них заняты, это 89% всех мест.

Ранее «Призыв» сообщал, что из-за сложной эпидемиологической ситуации деятельность детских развлекательных центров и детских игровых комнат приостановлена до 15 января 2021 года.