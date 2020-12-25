Во Владимирской области коронавирусом за сутки заболели 180 человек

Ситуация с коронавирусом во Владимирской области остаётся напряжённой. За минувшие сутки заболели еще 180 жителей региона. И хотя последние дни показатель пусть немного, но снижается, говорить о стабилизации заболеваемости рано. Об этом накануне заявила директор департамента здравоохранения региона Елена Утемова.

— Мы очень надеемся на то, что благодаря нашим совместным усилиям нам удастся сдержать распространение этого сложнейшего заболевания на территории области, — подчеркнула Елена Утемова.

Больше всего новых инфицированных за минувшие 24 часа во Владимире — сразу 50 случаев. Далее следуют Гусь-Хрустальный и Муромский районы, там 19 и 17 заболевших. 10 новых инфицированных в Ковровском районе. По 9 положительных тестов получили жители Александровского, Вязниковского и Петушинского районов, по 8 — Юрьев-Польского, Суздальского, по 7 – Кольчугинского, Собинского и Камешковского. По 5 случаев подтверждено в Киржачском и Гороховецком районах. 4 случая в Селивановском районе, 3 – в Меленковском, 2 в Радужном и 1 в Судогодском районе.

За время пандемии коронавирусом заразились 17 497 жителей региона.

Пока статистика по выздоровевшим демонстрирует положительную тенденции, за сутки еще 176 пациентов закрыли больничный, летальных исходов снова много. Печальную статистику пополнили еще 8 случаев. Всего за время пандемии не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 439 человек.

Во Владимирской области зафиксирован всплеск заболеваемости коронавирусом среди жителей старше 65 лет. Такая тенденция прослеживается впервые с начала пандемии коронавируса. Об этом сообщил первый вице-губернатор Сергей Шевченко.

По состоянию на 23 декабря, в больницах развернуты 1875 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. 1728 из них заняты, это 92% всех мест, сообщает облздрав.