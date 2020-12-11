Во Владимирской области коронавирусом за сутки заболели 168 человек

Заболеваемость коронавирусом во Владимирской области продолжает расти. За сутки подтверждены сразу 168 новых случаев. Это вновь антирекорд. Прежде максимальный прирост новых заболевших был зафиксирован накануне – 164 случая. Для сравнения, 1 октября были зарегистрированы 42 случая.

Больше всего новых инфицированных во Владимире – сразу 41 человек. В тройке лидеров по заболеваемости также Муромский и Гусь-Хрустальный районы, там 17 и 15 заболевших соответственно. 11 случаев подтверждены в Ковровском районе. По 9 положительных тестов получили жители Вязниковского, Юрьев-Польского и Суздальского районов, по 7 – Кольчугинского и Петушинского, по 6 – Камешковского, Меленковского и Киржачского. По 5 случаев подтверждены в Александровском, Гороховецком районах и городе Радужном, по 4 – в Собинском и Селивановском районах. Меньше всего заболевших в Судогодском районе – 2 человека.

За время пандемии в регионе коронавирусом заболели 14 892 человека.

Победили болезнь 13 247 жителей области. Из них 163 пациента закрыли больничный за минувшие сутки. При этом печальную статистику по коронавирусу в регионе пополнили сразу 8 летальных исходов. Всего за время пандемии не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 368 человек.

Все больше пациентов переносят опасный вирус тяжело. В связи с этим загруженность коечного фонда растет. Ежедневно госпитализируется порядка 130 пациентов. Об этом сообщила на еженедельном брифинге директор департамента здравоохранения Елена Утемова. По состоянию на 10 декабря, в больницах действуют 1679 коек для больных с коронавирусной инфекцией. 1490 из них заняты, это 89% всех мест. К 18 декабря облздрав намерен дополнительно развернуть 160 коек на базе городской клинической больницы № 5 Владимира и от 70 до 100 коек – в городской больнице Радужного.

Из-за тревожной эпидобстановки во Владимирской области режим самоизоляции для граждан старше 65 лет снова продлили. Теперь их просят не выходить из дома до 27 декабря.

Ранее «Призыв» сообщал, что пожаловаться на работу «скорой» и поликлиник можно на портале госуслуг.