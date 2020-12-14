Во Владимирской области коронавирусом за сутки заболел 191 человек

Число заболевших коронавирусом жителей Владимирской области приближается к психологической отметке в две сотни в сутки. За минувшие 24 часа инфицирован 191 человек. Абсолютный рекорд был установлен накануне – 194 случая. Больше всего заболевших во Владимире – сразу 49 человек. В тройке лидеров по заболеваемости также Гусь-Хрустальный и Муромский районы, там 21 и 20 заболевших соответственно. 14 случаев подтверждены в Ковровском районе, 11 – в Вязниковском.

По 9 положительных тестов получили жители Юрьев-Польского, Петушинского, Александровского районов. 8 заболевших в Камешковском районе. По 6 случаев подтверждены в Суздальском, Кольчугинском, Киржачском и Селивановском районах, 5 человек инфицированы в Гороховецком районе. По 4 заболевших в Собинском и Меленковском районах, 3 новых случая в городе Радужном и один — в Судогодском районе.

За время пандемии в регионе коронавирусом заболели 15 463 человека.

Победили болезнь 13 806 жителей области. Из них 187 пациентов закрыли больничный за минувшие сутки. При этом печальную статистику по коронавирусу в регионе пополнили сразу 8 летальных исходов. Всего за время пандемии не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 392 человека.

Все больше ковид-пациентов переносят опасный вирус тяжело. По данным на 13 декабря, занято уже 92% коечного фонда. В больницах региона находятся 1490 человек, всего же для больных с коронавирусной инфекцией развернуты 1679 коек.

Ранее «Призыв» сообщал, что показатели смертности населения Владимирской области выросли почти в два раза по сравнению с предыдущим годом.