Во Владимирской области болеют до 50% врачей

Здравоохранение Владимирской области в момент всплеска заболеваемости лихорадит. Пациенты все прибывают, а лечить их некому. Врачи болеют сами. На данный момент в регионе развернуты 1679 коек, госпитализированы 1453 пациента. Хотя в начале октября коек было всего 723 с занятостью меньше пятисот человек. При этом ежедневно в инфекционные стационары поступают порядка 130 пациентов. Получается прибывших больше, чем выписанных. Одна из самых сложных ситуаций с кадрами была в ковидном госпитале ЗАТО Радужный. Но сюда уже нашли медсестер, ведутся переговоры с врачами, рассказала сегодня директор департамента здравоохранения Елена Утемова.

— Кадровая проблема сейчас крайне сложная. Мы промониторили медицинские организации. Есть такие, где до 50% врачей находятся на больничном листе. В основном это небольшие учреждения. Например, в больнице № 4 две поликлиники обслуживают значительную часть города, и здесь 33% врачей первичного звена болеют, — привела статистику Елена Утемова.

У многих медиков из-за колоссальной нагрузки и стресса эмоциональное выгорание. При этом поддержки ждать неоткуда. Кадры из соседних регионов к нам не пришлют. Вернулись лишь 35 молодых интернов, врачей-ординаторов, которые сейчас трудятся в ковидных госпиталях и поликлиниках. Но ими все кадровые дыры не залатать.

Более 400 студентов придут на практику в медучреждения региона.

Многим пациентам приходится ждать врача целые сутки, другие не могут вызвать «скорую». На горячую линию колл-центра облздрава каждый день поступают сотни звонков с жалобами. На помощь врачам чиновники пришлют будущих специалистов – медсестер и фельдшеров. Сразу 403 студента из Ковровского, Александровского, Муромского и Владимирского колледжей отправятся на практику в городские лечебницы.

— Нами было принято решение, что студенты всех старших курсов медколледжей, которые приходили на практику в ноябре (она длилась у всех по-разному – от 5 дней до 2 недель), сейчас до конца года придут в наши медицинские организации, в том числе на работу в колл-центр, — сообщила глава департамента здравоохранения.

Работать в ковидные госпитали студенты идут по желанию, подчеркивает Елена Утемова. Их здесь официально трудоустраивают. Кроме того, 192 молодых человека задействовано в волонтёрском движении медиков.

Ранее «Призыв» сообщал, что во владимирском онкодиспансере коронавирусом болеют 20 медиков.