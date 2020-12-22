Во Владимире выделили места для запуска новогодних фейерверков

Список мест, где во Владимире разрешено запускать фейерверки в новогоднюю ночь, опубликовала мэрия. Как и в прошлом году, для этого выделили 4 площадки. Все они находятся на безопасном расстоянии от жилых домов. Запускать фейерверки можно:

— в Ленинском районе — поле за гипермаркетом «Лента»;

— в Октябрьском районе — площадка (пляж) в районе затона на реке Клязьме и территория стадиона «Прометей» в парке «Загородный»;

— во Фрунзенском районе — поле за перекрестком улиц Куйбышева и Безыменского.

Другие точки для запуска пиротехники под запретом.

Запускать фейерверки можно при ветре не более 5 метров в секунду.

Управление гражданской защиты напоминает, что пиротехнические изделия — источник повышенной опасности. Чтобы предотвратить происшествия, следует соблюдать следующие правила: не допускать детей к использованию пиротехники, не использовать изделия с истекшим сроком годности и видимыми повреждениями, не запускать фейерверки в помещениях, на крышах, балконах, лоджиях и вблизи взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной передачи. И еще важно помнить, что пиротехнические изделия должны иметь соответствующие сертификаты.

Всего в настоящий момент на территории Владимира работают 12 точек продажи пиротехники. Ситуацию с возникновением стихийных и неофициальных мест торговли держат на контроле сотрудники МЧС России и прокуратуры.