Во Владимире цену за проезд в автобусах хотят повысить на 7 рублей

Сегодня эксперты регионального департамента цен и тарифов рассмотрели вопрос об утверждении новых предельных ставок на проезд в автобусах и троллейбусах Владимира. Специалисты уже были готовы поднять тарифы на 1 рубль, но представители мэрии предоставили новые расчеты, которые притормозили решение. Рубля, по мнению города, недостаточно.

Как выяснилось на правлении департамента, 29 декабря около пяти вечера мэрия прислала отчеты о пассажиропотоке за 2020 год. Это совершенно новые данные, которые не оценивали эксперты. Аналитику расходов и доходов перевозчиков делали по отчетам трех последних лет. И именно по ним автобусные предприятия просили повысить проезд до 31 рубля, а «Владимирпассажиртранс» со своими троллейбусами — почти до 27 рублей. Правда, эксперты не нашли веских причин для такого роста, одобрили ставки в 25 рублей на автобус и 24 рубля на троллейбус.

Но владимирских чиновников новые тарифы не устроили. В течение всего года в автобусах и троллейбусах действовала безналичная система проезда. Кондукторы выдавали чеки всем пассажирам. Данные валидаторов показали рост пассажиропотока.

Мэрия просит повысить цену за проезд в автобусе на 7 рублей, в троллейбусе — на 4 рубля.

Любопытно, что все районные перевозчики жаловались на снижение числа пассажиров и увеличение убытков, что и заставило экспертов департамента повысить тарифы на проезд в городском и межмуниципальном транспорте. Но в случае с Владимиром ситуация другая. В тариф прошлого года так и не были полностью включены расходы на покупку валидаторов и банковское обслуживание платежей. За год они выросли. Так что расходов у перевозчиков меньше не стало.

Эксперты департамента цен и тарифов администрации Владимирской области взяли паузу до середины января. Они хотят провести детальный анализ новых данных. В департаменте пояснили, что в отличие от тарифов на коммунальные услуги у регуляторов нет обязанности пересматривать ставки на проезд ежегодно. Поэтому пока во Владимире будут действовать тарифы, утвержденные в июле 2019 года. Чем не отличная новость под Новый год?!