Во Владимире открываются елочные базары

Елочные базары начнут работать во Владимире с 25 декабря. Купить пушистую новогоднюю красавицу из леса можно будет по нескольким адресам: на улице Батурина перед входом в Центральный парк, на улице Василисина в районе дома №17, на проспекте Ленина в районе дома №43, а также на проспекте Строителей — в районе домов №№ 10 и 25. Елочные базары расположатся и на территории торговых центров города.

Елочки приедут не только из местных лесных хозяйств и питомников, но и из Пермского края.

В мэрии уточняют, что места для торговли живыми елями предоставляются после проведения аукционов. С победителями, а их пока три, администрация города заключила соответствующие договоры. Работать елочные базары будут по 31 декабря включительно.

Елочные базары пользуются у владимирцев популярностью. И хотя большинство предпочитает искусственные ели натуральным, желающих украсить свой дом настоящей лесной елью по-прежнему хватает.

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