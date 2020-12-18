Во Владимире открываются 13 катков. Адреса здесь

Во Владимире начали заливать хоккейные корты, расположенные в городских дворах. Работы проходят по 13 адресам: в микрорайонах Энергетик, Юрьевец, Оргтруд, Лесной, а также на улицах Верхняя Дуброва, 21; пр-кт Ленина, 43 и 24; Диктора Левитана, 3в; Кирова, 8а; Растопчина, 49; Белоконской, 10; пр-кт Строителей, 46, и стадион «Юность» (ул. Егорова, 10а).

Два корта — в микрорайоне Энергетик и на улице Белоконской — уже открылись.

Мэрия рапортует, что активно ведутся работы на самом большом катке Владимира, расположенном на стадионе «Лыбедь». Его площадь более 12 тысяч квадратных метров. Откроется он в новогодние праздники.

Пока же покататься на коньках можно в Центральном парке и на катке «Пингвин» в Добром. Заработал и главный городской каток на Пушкинском бульваре. Его торжественное открытие состоится завтра, 18 декабря.



На главном катке воссоздали атмосферу времен СССР. С 18 до 20 часов гостей ждёт увлекательная праздничная программа в стиле ретро с интерактивом, конкурсами и подарками. Не позволит скучать и энергичное музыкальное выступление кавер-группы «Лапти Бэнд». Завершит праздничную программу огненно-пиротехническое шоу.

Ранее «Призыв» сравнил цены и узнал, сколько будут стоить зимние развлечения в этом сезоне.