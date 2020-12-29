Во Владимире легковой автомобиль угодил под бетономешалку

ДТП, которое чудом обошлось без человеческих жертв, произошло на улице Куйбышева во Владимире. По предварительным данным, накануне около 18.00 48-летний водитель «Chevrolet» при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество 25-летнему водителю бетономешалки. Автомобили столкнулись. Иномарка, судя по фото, получила серьёзные повреждения.

В ДТП пострадали водитель и пассажиры легковушки.

К счастью, никто не погиб. Однако травмы получили три человека: водитель и пассажиры легковушки 1966 и 1989 годов рождения. Они направлены на амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства ДТП, сообщили «Призыву» в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.