Власти на местах отказываются заниматься бездомными животными

Законодательное Собрание отложило принятие закона о бездомных животных. Власти города Владимира открыто заявили, что не готовы строить и содержать приюты для собак и кошек, как того требует принятый в первом чтении закон о наделении органов МСУ отдельными госполномочиями в сфере обращения с безнадзорными животными. На это в местной казне просто не хватит средств.

Во Владимире, по информации зоозащитников, насчитывается около 1200 бездомных собак и более 2000 кошек. При этом действующие приюты не соответствуют новым требованиям федерального законодательства, а строить новые негде и не на что.

Только во Владимире насчитывается более 3000 бездомных животных.

Не остались в стороне и другие муниципалитеты Владимирской области. Они, как и администрация Владимира, честно признались, что не потянут заботу о бродячих животных. Ведь согласно новым нормативам ответственность за их доставку в приют, а также вакцинацию, стерилизацию, чипирование, проживание должна лечь на муниципальные власти, которые не готовы такому «подарку».

— Вопрос очень дискуссионный и непростой. Та поправка, которая поступила от города Владимира, она актуальна и для других районов области. И если уж областной центр не может справиться с такими полномочиями, что уж говорить о других муниципалитетах, где гораздо скромнее бюджет. Мы уже предлагали профильному департаменту – оставить всё на областном уровне. Ведь главная цель закона – создание приютов. А на местном уровне это будет сделать крайне сложно, — уверен депутат Законодательного Собрания Владимирской области Шамиль Хабибуллин.

Депутаты Законодательного Собрания услышали эти аргументы. В законопроект внесли ряд поправок. Документ направлен на рассмотрение. В адрес губернатора составлено обращение с просьбой о создании региональных приютов с соответствующим финансированием.

— Муниципалитеты предлагают рассмотреть такой вариант: вернуть назад на региональный уровень обращение с безнадзорными животными и разработать территориальную схему по примеру обращения с ТКО – например, разделив регион на три зональных группы по 7 муниципальных образований. Наиболее приемлемый механизм – строительство государственных (межмуниципальных) приютов и организация системного взаимодействия муниципалитетов с департаментом ветеринарии, в том числе – через специальную «горячую линию», — сообщает пресс-служба Законодательного Собрания.

Ранее «Призыв» сообщал, что неизвестные обстреляли собак на территории приюта во Владимире.