Власти ищут деньги на строительство госпиталя для пациентов с коронавирусом

Администрация Владимирской области пояснила, почему не был построен инфекционный госпиталь для пациентов с коронавирусом. Здание обещали возвести еще в первую волну пандемии. По словам первого вице-губернатора Сергея Шевченко, на проект у региона нет средств. А поддержку из федерального центра получить не удалось. Об этом чиновник рассказал на еженедельном брифинге, посвященном эпидемиологической ситуации в регионе.

— У нас таких средств в субъекте федерации не было, и мы обращались с просьбой правительству для того, чтобы нам пошли навстречу. В тот период эти попытки оказались безрезультатными. Мы продолжаем эту работу. Самый главный вопрос — найти источники финансирования для того, чтобы они были подъемными для субъекта федерации, — отметил заместитель Владимира Сипягина.

Возвести инфекционный госпиталь, в котором могли бы получать помощь пациенты с ковидом, планировали в начале апреля. Тогда речь шла о корпусе, который расположится на территории Областной клинической больницы. Работы обещали завершить за один-два месяца. Строить объект предполагалось из быстровозводимых конструкций. Стройку проанонсировала и пресс-служба «Белого дома»

— Одновременно с перепрофилированием хирургического корпуса начата подготовка проектно-сметной документации для возведения на территории ОКБ нового инфекционного центра на 300 коек (в том числе 30 реанимационных). Под застройку выделено 2 га земли. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 1 мая 2020 года, — отмечалось на официальном сайте администрации области.

Сейчас на дворе уже декабрь, но никакого инфекционного госпиталя на территории ОКБ нет. Все, что появилось в больнице нового, так это вертолетная площадка для санавиации. Авиамедицинская бригада областной клинической больницы уже совершила первый вылет. По воздуху планируется транспортировать тяжелых больных, в том числе с коронавирусной инфекцией. Объект обошелся региону в 9,95 млн рублей.

При этом сколько может стоит новый инфекционный госпиталь, до сих пор непонятно. Но по заверению Серея Шевченко, областные власти не отказались от идеи возведения корпуса полностью. Вопрос, как вертолет, завис в воздухе.

— Разные варианты в других субъектах обрабатываются, мы также мониторим эту историю и пытаемся по этим же механизмам некоторые вопросы, связанные со строительством, проработать. Пока у нас результата такого конкретного нет, работа ведется, — отметил чиновник.

Пока же без специализированного инфекционного госпиталя область вынуждена открывать все новые места для пациентов с ковидом.

На данный момент вирус забрал у региольного здравоохранения каждую пятую койку. Из 9800 мест, которые есть в распоряжении облздрава, 1709 отданы для лечения коронавируных больных. 1551 из них заняты. В резерве всего 158 мест — 9% от общего числа. При этом ежедневно госпитализируется в среднем 130 человек, а выписывают зачастую меньше.

— К сожалению, количество поступающих пациентов до сих пор либо соответствует числу выписанных, либо превышает это значение. По загрузке коечного фонда мы постепенно растем. Понято, что коечный фонд не бесконечен. Фактически , больше переводить для оказания пациентов с коронавирусной инфекцией коечный фонд мы не можем, резервов таких мы уже не имеем, — отметила глава регионального департамента здравоохранения Елена Утемова.

Все, на что может рассчитывать регион: развертывание 79 мест в больнице ЗАТО Радужный, перепрофилирование 162 коек в городской больнице №5. Рассматривается возможность дополнительно открыть 100 мест в Суздальской ЦРБ. А дальше, видимо, все. При этом уже сегодня пациенты с ковидом все чаще рассказывают о невозможности получить стационарную помощь. Клянчить места для инфицированных приходится фельдшерам скорой помощи. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.