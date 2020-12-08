Владимирцы поздравят друг друга в эфире ТНТ4

ТНТ4 даёт уникальную возможность поздравить близких в эфире федерального телеканала. Для этого нужно записать видео с пожеланием и отправить его на ТНТ4. Хотите поздравить близких лично? Тогда поздравьте в эфире телеканала домашних животных, родной город, первую учительницу — никаких ограничений! 2020 дал много поводов для переживаний? Выскажитесь об этом на всю страну, или расскажите, что ждёте от 2021. Присылайте видео, и вы окажетесь в одном проекте со звёздами ТНТ4 и комиками шоу «Прожарка», которые также записывают свои новогодние послания. А в перерывах между поздравлениями ТНТ4 поставит лучшие праздничные номера Comedy Club.

«Поздравь по-братски» — в эфире с 21 декабря.

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Перед роликом необходимо произнести: «Меня зовут Иван Петров (ваше имя), мне 30 лет (ваш возраст), я из города Москвы (ваш город), и снимая для вас это видео, я прошу показать его на телеканале ТНТ4». Далее — ваши поздравления!