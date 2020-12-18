Владимирцам заморозили тарифы на тепло до 2025 года

Департамент цен и тарифов Владимирской области утвердил предельные ценовые ставки на тепловую энергию для населения. Тарифы на отопление решили заморозить. На это ресурсоснабжающая компания «ВКС» согласилась после перехода на новый порядок расчетов расходов и доходов. Тариф на 2021 год останется на уровне 2019 года — 2117,63 рубля за гигокаллорию с учетом НДС. Ориентировочно такие ставки просуществуют до июля 2025 года.

Многие плательщики удивятся неожиданной новости с заморозкой ставок. Обычно тарифы только повышаются. Это решение тем более странно, что до последнего времени энергетики жаловались на катастрофическую нехватку денег для реконструкции теплосетей. Темпы обновления теплового хозяйства не поспевают за износом основных фондов. По самым оптимистичным оценкам, износ теплосетей во Владимире составляет больше 60%. И за последнее десятилетие он снизился лишь на пару-тройку процентов, несмотря на то, что теплосети давно находятся в концессии у частного инвестора, ранее обещавшего радужный результат.

Протяженность теплосетей Владимира — 600 километров.

За годы аренды частной компанией обновлено 104 километра коммуникаций. Это шестая часть от общей протяжённости. И хотя депутаты горсовета высказывали недовольство в адрес энергетиков, чиновники мэрии тех поддерживают и одобряют их работу.

Энергетики основательно подготовились к заморозке тарифов. До этого они добились от городских властей продления программы реконструкции теплосетей на 12 лет вперед. Те же объемы, те же расходы, но сделают только к 2035 году. Экономия расходов по годам вполне ощутимая.



К 2035 году планируется заменить порядка 350 километров теплосетей, чуть больше половины от существующих. В этом году владимирцы были возмущены смещением срока работ по масштабным объектам реконструкции. Трубы на Егорова, Чайковского, Октябрьском проспекте перекладывали по осени, перекрывали движение транспорта в разгар учебного года, а асфальтировали даже в минусовые температуры.

Ранее «Призыв» сообщал, что эксперты департамента цен и тарифов утвердили максимальные ставки на электроэнергию. Социальная норма для экономных потребителей продолжит существование.