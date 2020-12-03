Владимирский ветеран Николай Щелконогов отмечает 95-летие

Сегодня, 3 декабря, отмечает свой юбилей ветеран Великой Отечественной войны Николай Матвеевич Щелконогов. Фронтовику 95 лет. Свои поздравления юбиляру уже направило руководство города Владимира и области.

Николай Щелконогов ушел на фронт в ноябре 1943 года в возрасте 17 лет. Воевал на 1-м Белорусском фронте, прошел от Брянских лесов до Берлина в составе 22-й артиллерийской дивизии резерва Верховного Главнокомандующего в качестве разведчика-артиллериста. Освобождал города Гомель, Мозырь, Калинковичи, Рогачев, Злобин, Бобруйск, Барановичи, Брест, Варшаву. Участвовал в штурме Берлина. Оставил личный автограф на стенах рейхстага. Трижды был контужен.

Николай Щелконогов дошел до Берлина и расписался на стенах рейхстага.

Николай Матвеевич прослужил в Вооруженных Силах 8 лет до февраля 1956 года. С декабря 1955 года он постоянно живет во Владимире. Общий трудовой стаж работы ветерана — 41 год. Стаж работы в общественной организации — 46 лет. Имеет звание «Ветеран труда». Воспитал двоих детей — дочь и сына.

После ухода на заслуженный отдых Николай Матвеевич продолжил активную общественную работу, в том числе по патриотическому воспитанию молодежи. Ветеран посетил практически все школы Владимира. Ранее о судьбах владимирских фронтовиков и тружеников тыла «Призыв» рассказывал в программе «Точка на карте».