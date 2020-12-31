Владимирский тяжеловоз, душистый хмель и бравые гусары. Едем в Гаврилов Посад!

Новогодний выпуск «Точки на карте» будет необычным и, конечно, праздничным! Начнем с интереснейшей истории из недавнего прошлого. Знаете ли вы, что в 1992 году несколько вполне обычных владимирских тяжеловозов совершили кругосветное путешествие, которое длилось целых два года.

Кони преодолели огромный и сложный путь, за что даже были занесены в Книгу рекордов Гиннесса.

Апогеем путешествия стало победное фото наших тяжеловозов у «Белого дома» в Вашингтоне на фоне смелой и эпатажной надписи, нанесенной на кумаче, которая гласила: «Ударим конным автопробегом по бездорожью Америки». Как видим, не только с выносливостью, но и с юмором у лошадок было все в порядке.

Примечательно, что отважные путешественники отправились в свое турне с конного завода в городе Гаврилове Посаде, где и была выведена знаменитая тяжелоупряжная порода. Вот так мы и подобрались к теме нашего сегодняшнего выпуска.

Друзья, добро пожаловать в Гаврилов Посад, на родину владимирского тяжеловоза, а еще в город русских национальных напитков и гусарской удали. Около года назад, как раз перед пандемией, здесь открылся музейно-дегустационный центр «Дворцовый завод», экспозиции которого и рассказывают обо всем перечисленном.

Правда ли, что самовары могли не только кипятить, но и охлаждать напитки, чем упряжь тяжеловоза отличалась от упряжи обычного коня, откуда пошло выражение «Ложка дегтя в бочке меда», сколько литров в русской четверти и что делали в Гаврилове Посаде 1646 гусар, рассказывают основатель и владелец Музея русских национальных напитков Игорь Кехтер и наш народный экскурсовод Валерий Князев.

Новогодний бонус! Внутри найдете несколько видов самодельных самогонных аппаратов, один из которых переделан из доильного. Поразительный полет творческой мысли русского человека!

Тайм-коды программы:

0:25 — увидите памятник владимирскому тяжеловозу в центре города;

0:49 — очень кратко об истории Гаврилова Посада;

1:20 — здание дворцового завода с высоты, очень красиво;

1:58 — почему область Ивановская, а тяжеловоз владимирский;

2:44 — Игорь Кехтер о новых смыслах старинного здания;

4:09 — суздальские пивовары Синебрюховы и марка пива «Koff»;

5:13 — упряжь владимирского тяжеловоза в сравнении с обычной лошадью;

6:01 — как владимирские тяжеловозы ударили по американскому бездорожью и попали в Книгу рекордов Гиннесса;

6:37 — как выглядели гусары 10-го гусарского Ингерманландского полка и что они делали в Гаврилове Посаде;

7:36 — сколько литров было в четверти, штофе, ведре, бочке;

9:35 — самодельные самогонные аппараты;

10:41 — как бортники пчел из леса переселили и что такое мед ставленый;

12.52 — о том, что Россия была непьющей страной;

13:10 — все о самоварах;

14:17 — как иван-чай конкурентную войну проиграл;

15:43 — почему цикорий называют русским кофе;

16:31 — почему бар называется «49 коней»

17.20 — поздравление с Новым годом от Игоря Кехтера.

От села Гавриловского — к Гаврилову Посаду

Современный Гаврилов Посад — это Ивановская область. Хотя до 1925 года город входил в состав Суздальского уезда Владимирской губернии (потому и тяжеловоз владимирский). До Суздаля здесь рукой подать — всего 28 км.

Историческая справка: город Гаврилов Посад впервые упоминается как село Гавриловское в 1434 году. В 1789 году Гавриловская слобода получила статус посада и городские права.

Городок маленький с добродушными и любознательными жителями, которые охотно вступают в беседу и рассказывают об истории своей малой родины.

Пока мы работали на центральной площади, узнали немало интересного и о местном спиртовом заводе, где в советское время разработали уникальные дрожжи, которые давали качественное брожение, и о старинном поселении Петрово-Городище с 1000-летней историей, сохранившем фрагменты своих древних укреплений до наших дней, и, конечно, о владимирском тяжеловозе, памятник которому установлен в центре города. Красавец! Сразу видно, кто тут, в Гаврилове Посаде, главный.

Дворцовый завод – памятник гражданской архитектуры

В городе много зданий XVIII века. И самое яркое – это легендарный дворцовый конезавод. Сейчас ему около 250 лет. По словам Игоря Кехтера, всего во времена Российской Империи было построено четыре подобных здания. А вот сохранились и эксплуатируются до сих пор только два, причем одно из них разрушено. А второе мы как раз и видим в Гаврилове Посаде. Это уникальнейший памятник гражданской архитектуры.

Коней для государственных нужд в этих местах разводили еще со времен Ивана Грозного.

А вот при Екатерине II вместо деревянных построек возвели большое каменное здание. Площадь помещений составила 6,5 тысячи квадратных метров, внутренний двор – 3,5 гектара. Масштабы впечатляют!

Дворцовый завод выглядит как своеобразный кремль, на башне которого — интересный флюгер в виде лошади, вставшей на дыбы.

Сегодня лошадей в историческом здании нет, они размещены неподалеку. А уникальную постройку XVIII века, которая к тому моменту пребывала в разрушении и упадке, в 2013 году как раз и выкупил Игорь Кехтер.

Постройку реконструировали и привели в порядок. И в прошлом году здесь открылся первый в стране Музей национальных напитков, в котором, конечно, нашлось место и для экспозиции о владимирском тяжеловозе.

Тяжеловоз тянет три тонны

Несколько слов о самой породе. Она выводилась на заводе еще с середины XIX века. Однако официально зарегистрирована была лишь в 1949 году. Это настоящий богатырь в лошадиных кругах.

На стендах представлены элементы упряжи, фото с соревнований, а также интересный тренажер для наращивания мышечной массы животного.

Как это работало? На тренажёр укладывался груз (до 3 тонн могли передвигать эти мощные животные). И конь должен был его тянуть. Стоит отметить, что животное вполне успешно справлялось с поставленной задачей.

Музей интерактивный, все экспонаты можно трогать.

В прошлом сильные владимирские тяжеловозы активно использовались для возделывания тяжелых суглинков, для гужевого транспорта, в армии.

Сейчас в России есть лишь три места, где разводят тяжеловозов: Владимир, Гаврилов Посад и Юрьев-Польский. Их используют для конных прогулок, а также для улучшения других пород.

Гусары и кабаки

И какие же кони без гусаров! В XIX веке в историческом здании был расквартирован 10-й гусарский Ингерманландский полк численностью 1649 человек.

Всего же в России было создано 12 гусарских полков, и у каждого была своя форма. Те гусары, что стояли в Гаврилове Посаде, были одеты в синие ментики (короткие гусарские куртки) и красные шаровары. Вот такие красавцы!

И как же бравые вояки проводили свободное от службы время? Правильно! В кабаках. Их в городе было предостаточно. В 4 раза больше, чем в соседнем Суздале. Вот так мы плавно переходим к теме национальных напитков.

Четверть, бочка, штоф

Гаврилов Посад — это хмельной край. Именно отсюда изначально в Европу завозили хмель. Здесь жили купцы Синебрюховы — знаменитые пивовары, создатели финской марки «Кофф».

Поэтому символично, что именно тут и появился первый в стране Музей национальных напитков. Большинство экспонатов — из личной коллекции Игоря Кехтера и его семьи.

Стеклянные бутылки, штофы всех мастей, мерники, бочки – всего не перечислишь.

Объемы в соответствии с национальными традициями:

Четверть (ведра) – 3,15 литра;

Ведро – 12,6 литра;

Бочка – 492 литра;

Штоф – 1,2 литра.

Полет творческой самогонной мысли

Внимание привлекает забавная экспозиция самодельных самогонных аппаратов. Тут в дело пошли и чугунки, и другие домашние емкости. Особенно выделяется самогонный аппарат, переделанный из доильного. Кстати, когда я с упоением рассказывала о нем маме, она меня подняла на смех, сказав, что такой «прибор» в деревне был в каждой уважающей себя семье. Вот так-то.

Ставленый мед склонил к христианству

Интересно, что стандарт на водку, какой мы ее знаем сегодня, был утверждён лишь в 1936 году. До этого водка была лекарством, и первое упоминание о ней в этом качестве относится к 1533 году.

На Руси же в древности крепкого алкоголя не пили, но очень любили напитки, полученные из меда. Одним из популярнейших и древнейших был мед ставленый (первое упоминание в летописях – 880 год). Его называли еще «небесные реки», так как состояние его употребившего было близко к легкой эйфории. Другими словами – уносило на небеса.

Именно этот напиток, столь любимый нашими предками, склонил их к христианской вере, так как в ней употребление алкоголя допускалось. А мусульманам, где вино в любых видах запрещалось, было отказано. Кстати, мед ставленый и медовуха – это разные вещи. Последняя появилась в XVIII веке и представляет из себя упрощенный рецепт древнего медового напитка.

Россия – страна непьющая

Вплоть до начала XX века Россия оставалась почти непьющей страной. И не верьте, если вас будут убеждать в обратном. На этом графике представлен объем потребления алкоголя на душу населения в разных странах. В России он ничтожно мал по сравнению с просвещенной Европой.

Самовары, самоварища и самоварчики

А мы переходим в царство самоваров. Их тут больше 300 штук. Отличаются они объемом и назначением. В обычной семье самовар был на половину ведра, а в трактире держали ведерные.

Эгоист – на одну чашку, тет-а-тет – на двоих:

Бульотка – самовар для поддержания температуры в горячем виде, внизу спиртовка:

Фонтан – самовар для охлаждения напитка, внутрь закладывали снег или лед, трубы у него нет и не может быть (самовары справа и слева):

Походный с ручкой – такие брали с собой в поездки:

Иван-чай не выдержал конкуренции

Отдельная экспозиция посвящена русскому иван-чаю. Этот полезный напиток был очень популярен и даже в больших количествах поставлялся в Европу.

Однако против иван-чая была проведена дискредитирующая акция со стороны европейских конкурентов — Английской Ост-Индской компанией. Она торговали китайским и индийским чаем и стремилась выдавить популярный русский напиток с рынка. И ей это удалось. Да так, что кипрей перестали пить не только за рубежом, но и в самой России.

Игорь Кехтер поделился старинным рецептом ферментации иван-чая, коим пользовались в деревнях:

Листья кипрея раскладывали на холщовой ткани.

Далее ее сворачивали и осторожно мяли, чтобы растение дало сок.

В этом был залог успешной ферментации.

Затем оставляли чай в ткани на 2 недели.

После чего высушивали.

Получался отменный напиток!

Русский кофе из Суздаля

И наша гордость – цикорий, который тоже был необычайно популярен и в России, и в мире каких-то 150-200 лет назад. Технологию обработки этого полезного растения придумал суздальский врач Моренков. Получился недорогой напиток, который по своим свойствам и вкусовым качествам не уступал настоящему кофе. И в отличие от него обладал уникальными, благотворными свойствами.

На берегу Каменки в Суздале работал завод по производству цикория, здесь выпускалось десятки тысяч пудов полезного продукта, подробнее об этом можно почитать здесь.

К счастью, сейчас и цикорий, и иван-чай переживают свое второе рождение. И все чаще попробовать эти русские традиционные напитки можно во многих заведениях Суздаля и Гаврилова Посада. Эти и не только. В баре «49 коней» представлены напитки на каждую букву алфавита. И при желании из них можно составить имя, фамилию, предложение, рассказ…

На этом все. Согласитесь, очень приятно, когда люди так трепетно и бережно относятся к родной истории, когда ее сохранение становится делом жизни, когда уникальные старинные здания наполняются новыми смыслами, а личная любовь к коллекционированию превращается в музей, который могут посетить все желающие.

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