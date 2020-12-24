Владимирские лыжники просят у власти снега

Владимирским лыжникам и биатлонистам негде тренироваться. Второй год подряд погода срывает все планы. Снега нет, нет лыжни, нет спорта. На трассе имени Алексея Прокуророва в парке «Дружба» сейчас земля и осенние листья. Легко решить проблему могла бы пушка для создания искусственного снега. Но просьбы спортсменов пока остаются без ответа.

Каждый день Иван Ситов с надеждой изучает прогноз погоды. Gismeteo и «Яндекс Погода» давно в популярных закладках. Но там ничего хорошего — синоптики снега не обещали весь декабрь. За несколько дней до Нового года может и наметет, но есть риск, что быстро растает. А ведь раньше поля покрывались белым одеялом еще в ноябре, вспоминает Иван. Скажи кто-нибудь, что самым заветным желанием на праздник у лыжников будут сугробы, не поверил бы. Ведь снега зимой не допросишься — это просто крылатое выражение… Сейчас же спортсмены готовы просить и погоду, и власти.

— Печально, уже два месяца морозы стоят, а кататься мы только третий раз выехали. Чтобы не убить хорошие лыжи, берем плохой инвентарь, — рассказывает Иван Ситов.

Дома на шкафу, как дорогие музыкальные инструменты, ждут снега хорошие лыжи, но Иван снова и снова достает асфальтовый вариант инвентаря. На таких спортсмен-любитель катается по земле. Показывает: лыжи все в царапинах. Но совсем не выходить на трассу зимой для тех, кто привык и любит скользить по снегу, невозможно.

Заряжай, пли! Спортсменам нужна пушка

— Трасса не соответствует даже минимальным требованиям. Нам приходится ездить, условно говоря, на деревянных лыжах. Мы знаем, что есть возможности, что уже купили ратрак, который позволяет готовить лыжные трассы, но сейчас просто снега нет, — говорит друг Ивана Дмитрий Пухов. — Конечно, нам очень нужна инфраструктура, которая позволяет сделать трассу. Это снежные пушки в том числе. Все области Центрального региона имеют все это оборудование. Стоит оно небольших денег на самом деле и позволяет готовить трассы с конца ноября, люди катаются, а заканчивают в апреле-мае.

Пушки для искусственного снега уже давно есть на популярных горнолыжных курортах Владимирской области, говорят лыжники. Частники готовы в любую погоду принимать у себя гостей. А вот городской трассы для всех любителей активного отдыха на свежем воздухе во Владимире нет. Один из самых популярных и недорогих видов спорта, полезных для здоровья, оказывается недоступным в бесснежную или слишком теплую зиму.

Лыжня Прокуророва стала беговой дорожкой

В январе уходящего года лыжня в парке «Дружба» заработала только 5-го числа. До этого времени под ногами была каша. А ведь это не просто трасса. Она названа в честь олимпийского чемпиона, нашего земляка Алексея Прокуророва. На ней проходит гонка его памяти. И если раньше проблема была в снегоукаточной технике, то теперь она решена. Ратрак, случайно или нет, приобрели после обращения к властям региона известного спортивного журналиста. Дмитрий Губерниев призвал помочь лыжникам в эфире федерального канала и был услышан.

Но теперь нечего укатывать. Второй год трасса подходит больше для пробежек на свежем воздухе. Но искусственный снег может снять все проблемы, уверены лыжники. Они предлагают создать всю необходимую инфраструктуру в парке «Дружба». Спортсмены и любители надеются, что их услышат.

— В прошлом году покататься удалось только два месяца за зиму. А ведь это ведущий спорт, им люди могут заниматься без особых финансовых вложений. В парке всегда много семей с детьми, даже им нужна хоть какая-то минимально подготовленная трасса, — говорит Иван Ситов.

— Для подготовки трассы нужны несколько миллионов рублей. Я так понимаю, что бюджет нашего города может позволить себе такие деньги. Уверен, что и Федерация лыжного спорта России поможет, если будет обращение. И Федерация биатлона. Это не какие-то космические деньги. Это надо купить, первоначальные затраты могут быть серьезные, но обслуживание не так дорого стоит, — вторит ему Дмитрий Пухов. — У нас есть и лыжные, и биатлонные школы, в составе которых есть прекрасные специалисты. Трассу можно будет содержать в хорошем виде.

Дмитрий рассказывает, что в прошлом году гонку имени Алексея Прокуророва пришлось отменить. Трасса была не готова. В марте снега не было. А стартовать по траве власти не разрешили. В этом году регион снова рискует остаться без спортивного праздника.

Будущие и нынешние чемпионы учатся на земле

При этом лыжами и биатлоном во Владимире занимаются сотни ребят. И для них снег — главное условие для тренировок. Сейчас многие упражнения приходится проводить на земле. Чтобы хоть как-то создать условия, тренеру перед стартом приходиться махать лопатой. Снег собирают по крупицам из леса и с поля. Только так сегодня можно встать на лыжи.

— Это очень неудобно. Заниматься без снега. У людей сезон стартует в ноябре, а мы только кататься начинаем к Новому году, — говорит бывший воспитанник школы олимпийского резерва по лыжным гонкам Семен Малышев. — Какая тут конкуренция. Когда я тренировался, проблем зимой со снегом не было. А сейчас ребят погода не радует.

Без снега во Владимире остаются не только любители лыжных прогулок и бывшие спортсмены. Кроссовки пришлось достать и трехкратному чемпиону Европы по биатлону Алексею Слепову. Из-за непогоды победитель и призёр этапов Кубка IBU остался в родном городе фактически без тренировок.

— Я в октябре поехал на первый снег в Якутию. Потратил 100 тысяч рублей, постоял 20 дней на снегу, и это дало мне хороший тон. Потом я приехал во Владимир и с 1 ноября не стоял на лыжах. Это огромный провал, — рассказал в эфире телеканала «Вариант» известный владимирский биатлонист Алексей Слепов. — Вот сейчас в Ижевске будет проходить «Ижевская винтовка». Если я туда приеду, я ничего не покажу. Потому что во Владимире я просто бегал кроссы и делал ОФП. В это время все мои соперники по два раза катались на лыжах.

Спорт — наше все, но денег нет

В наступающем году, по информации пресс-службы администрации Владимира, на физическую культуру и спорт запланировано 249 миллионов рублей. Из них 178 будет направлено на обеспечение деятельности учреждений спортивной направленности. 33 миллиона пойдут на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных спортивных школ и командировки спортсменов. 18 миллионов запланировано на поддержку футбольного клуба «Торпедо», 15 миллионов — на обновление поля в городском Центральном парке культуры и отдыха и приобретение спецтехники. 5 миллионов рублей зарезервировано на организацию и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Денег в главном финансовом документе города на пушку для создание искусственного снега пока, как видно, нет. Но лыжники готовы еще и еще раз обращаться к властям Владимира и области. Если сегодня не сделать минимальных вложений, завтра регион останется без своих воспитанников, уверены спортсмены. Они будут выступать за регионы, где снега не жалеют. А тысячи любителей прогулок на свежем воздухе будут вынуждены забыть про лыжи.

Иван каждый день смотрит на свой оставленный в стороне инвентарь. Он снова включит прогноз погоды на полную громкость. На Новый год он и его друзья загадают снег… и внимания к своему любимому виду спорта.