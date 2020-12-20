Владимирские лыжники – олимпийские чемпионы: что вы о них знаете?

Их имена гремят на весь мир!

16 декабря 1964 года в поселке Якимец Гусь-Хрустального района родилась олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова. Наша землячка стала первой в истории зимних Олимпийских игр женщиной, получившей титул чемпионки мира по биатлону. Что интересно: лыжники Владимирской области, когда-либо участвовавшие в Олимпиадах, все до одного становились олимпийскими призерами. Их имена давно гремят на весь мир: Алексей Прокуроров, Анфиса Резцова, Павел Ростовцев, Ольга Данилова! Давайте же вспомним в этом тесте их спортивный путь и великие победы!

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