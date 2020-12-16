Владимирские дольщики записали видеообращение президенту

Дольщики новостройки без коммуникаций в микрорайоне Веризино записали обращение к президенту. Видео отправят на прямую линию, намеченную на 17 декабря. Семьи отчаялись добиться действенных решений от местных властей и надзорных структур. От всех на многочисленные запросы и обращения пришли отписки, жалуются дольщики. В последних ответах инспекция стройнадзора заверяет, что газ проложен, ресурсоснабжающая компания получила положительные заключения на пуск. К слову сказать, газовые сети стали прокладывать только в ноябре, когда после заявлений дольщиков в СМИ возник общественный резонанс.

— Мы со своей стороны выполнили все условия договора. Дом сдан, поставлен на баланс. Но в нем до сих пор нет отопления, электричества, газа. Управляющая компания сваливает все на застройщика, тот, наоборот, кивает на нее. Мы требуем ото всех результатов, но дом стоит холодный, с недоделками. И никому нет дела, — считает дольщик Владимир Иванов.

В управлении архитектуры и строительства Владимира сообщили, что разрешение на ввод жилья выдано еще в сентябре. В департаменте строительства Владимирской области оптимистично заявили, что передача квартир уже осуществляется. Дольщики удивлены, ведь их даже в подъезды не пускают.

Департамент строительства утверждает, что передача квартир дольщикам началась.

Застройщик вообще устранился. В последнем ответе дольщикам компания «Муромград» пояснила, что все коммуникации построены. А подключением должна заняться управляющая компания. Та это делать не торопится, так как не все дольщики оформили права собственности. Юрлица не хотят нести расходы за коммунальные услуги, поэтому до последнего тянут время. Закон позволяет не торопить процесс. А у дольщиков же каждый день на счету. Семьи платят ипотеку, живут на съемных квартирах.

Дольщики дома № 8 по улице Смоленской – не единственные, кто пишет обращение президенту. Направили коллективные и личные заявки дольщики из дома с лишними этажами в Коммунаре, а также дольщики из Веризино, где из-за банкротства застройщика работает конкурсный управляющий.

Ранее «Призыв» сообщал о сложностях с получением ключей от квартир дольщиков двух новостроек на Нижней Дуброве.