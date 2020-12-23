Владимирская область оказалась в четвёрке регионов со сложной ситуацией по коронавирусу

Владимирская область оказалась в списке регионов, где ситуация с коронавирусом вызывает опасения. Пока в целом по стране отмечаются признаки стабилизации, мы остаёмся в стадии продолжающегося роста. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Схожая тенденция отмечается в Астраханской области, Республике Крым и Чукотском автономном округе, сообщает «Российская газета».

За минувшие сутки во Владимирской области зафиксированы 184 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. И хотя днем ранее было 186 случаев, показатель остается высоким. Больше всего новых заболевших снова во Владимире – 44 случая.

Далее следуют Гусь-Хрустальный и Муромский районы. Там 21 и 18 инфицированных соответственно. 14 случаев в Ковровском районе, 11 – в Юрьев-Польском, 10 – в Вязниковском. По 8 инфицированных в статистику добавили Александровский и Собинский районы, по 7 – Гороховецкий, Камешковский и Суздальский. По 6 положительных тестов получили жители Кольчугинского, Петушинского и Киржачского районов. 4 случая в Меленковском районе, по 3 — в городе Радужном и Селивановском районе и один случай в Судогодском районе.

За время пандемии коронавирусом заразились 17 134 жителя региона.

Победили болезнь 15 411 человек. Из них 171 пациент закрыл больничный за минувшие сутки. При этом печальную статистику по коронавирусу в регионе пополнили 2 летальных исхода. Всего за время пандемии не пережил осложнений, вызванных инфекцией, 421 человек.

По состоянию на 22 декабря, в больницах развернуты 1869 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. 1726 из них заняты, это 92% всех мест, сообщает облздрав.