«Владимирпассажиртранс» наказали за загрязняющие воздух автобусы

Проверку провела прокуратура

Уровень концентрации вредных веществ в выхлопных газах общественного транспорта замерили во Владимире. В проверке участвовала прокуратура. При помощи специального оборудования эксперты произвели замер у 25 автобусов компании «Владимирпассажиртранс». Пять из них проверку не прошли. Содержание вредных веществ превысило допустимые нормы.

Перевозчика оштрафовали за превышение вредных веществ в выхлопных газах автобусов.

По итогам проверки начальник отдела безопасности движения «Владимирпассажиртранса» оштрафован за совершение административного правонарушения. В адрес директора транспортного предприятия внесено представление.

Мера оказалась действенной. На всех автобусах «Владимирпассажиртранса» теперь установили новые сажевые фильтры, провели технический осмотр и ремонт топливных насосов высокого давления.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»


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