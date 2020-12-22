«Владимирпассажиртранс» наказали за загрязняющие воздух автобусы

Уровень концентрации вредных веществ в выхлопных газах общественного транспорта замерили во Владимире. В проверке участвовала прокуратура. При помощи специального оборудования эксперты произвели замер у 25 автобусов компании «Владимирпассажиртранс». Пять из них проверку не прошли. Содержание вредных веществ превысило допустимые нормы.

Перевозчика оштрафовали за превышение вредных веществ в выхлопных газах автобусов.

По итогам проверки начальник отдела безопасности движения «Владимирпассажиртранса» оштрафован за совершение административного правонарушения. В адрес директора транспортного предприятия внесено представление.

Мера оказалась действенной. На всех автобусах «Владимирпассажиртранса» теперь установили новые сажевые фильтры, провели технический осмотр и ремонт топливных насосов высокого давления.