Владимир зимой: узнайте его на советском фото

Проверьте свои знания родного города

Сегодня традиционный фототест «Призыва» приглашает прогуляться по зимним улицам Владимира. Профессиональные фотографы и любители сохранили для нас его советский облик в своих работах. Новогодние елки, строящиеся улицы, городская скульптура, отдыхающие горожане – все это попало в зоркое око объективов их фотокамер. А нам остается только внимательно рассмотреть фотографии, поностальгировать о прошедшем времени и попробовать угадать, где они были сделаны. И, поверьте, задача эта не из легких, потому что за полвека Владимир очень сильно изменился.

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Фото: pastvu.com


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