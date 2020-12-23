Владимир зимой: узнайте его на советском фото

Сегодня традиционный фототест «Призыва» приглашает прогуляться по зимним улицам Владимира. Профессиональные фотографы и любители сохранили для нас его советский облик в своих работах. Новогодние елки, строящиеся улицы, городская скульптура, отдыхающие горожане – все это попало в зоркое око объективов их фотокамер. А нам остается только внимательно рассмотреть фотографии, поностальгировать о прошедшем времени и попробовать угадать, где они были сделаны. И, поверьте, задача эта не из легких, потому что за полвека Владимир очень сильно изменился.

Где стояла эта новогодняя ёлка в 1960 году? На площади Свободы (ныне Соборная) На площади Победы На площади Ленина Правильно! Неправильно! - Какая крупная стройка в городе запечатлена на фотографии 1959 года? Второй очереди ТЭЦ Моста через Клязьму Завода «Электроприбор» Правильно! Неправильно! - В каком парке гуляет народ возле новогодней елки в 1960 году? Загородном Имени Пушкина 850-летия Владимира Правильно! Неправильно! - По какой новой улице города прогулялся фотограф в 1964 году? Горького Чайковского Проспект Строителей Правильно! Неправильно! - Где собрались все эти лыжники в 1964 году? На остановке «Площадь Свободы» У строительного техникума на Октябрьском проспекте Перед проходной Владимирского химического завода Правильно! Неправильно! - Какое здание в 50-х украсили портреты В.И. Ленина и В.И. Сталина? Дом офицеров Общества «Знание» Владимирский совнархоз Правильно! Неправильно! - На какой старинной улочке города сделано это фото в 1957-1959? Муромская Годова Гора Летне-Перевозинская Правильно! Неправильно! - Где в 50-х годах стоял памятника Ленину и Сталину? Перед проходной ВТЗ Во дворе Владимирского совнархоза У здания политкурсов на улице Горького, 59 (ныне - филиал РАНХиГС) Правильно! Неправильно! - В каком сквере в 60-х годах стояла эта гипсовая скульптура? У планетария Комсомольском За Домом культуры ВТЗ Правильно! Неправильно! - Какая новая улица восточного района растет и ширится на фото 1989-1990 годов? Улица Растопчина Улица Комиссарова Улица Добросельская Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Владимир зимой: узнайте его на советском фото Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook