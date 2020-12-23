Владимир зимой: узнайте его на советском фото

Сегодня традиционный фототест «Призыва» приглашает прогуляться по зимним улицам Владимира. Профессиональные фотографы и любители сохранили для нас его советский облик в своих работах. Новогодние елки, строящиеся улицы, городская скульптура, отдыхающие горожане – все это попало в зоркое око объективов их фотокамер. А нам остается только внимательно рассмотреть фотографии, поностальгировать о прошедшем времени и попробовать угадать, где они были сделаны. И, поверьте, задача эта не из легких, потому что за полвека Владимир очень сильно изменился.
Фото: pastvu.com
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