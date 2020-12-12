Владимир Шаинский: закончи строчку из его песни

Я играю на гармошке у прохожих на виду.

К сожалению, … только раз в году 8 Марта равноденствие день рожденья Правильно! Неправильно! -

Медленно минуты уплывают вдаль,

Встречи с ними ты уже не жди.

И хотя нам прошлое немного жаль,

Лучшее, конечно, … позади возведи впереди Правильно! Неправильно! -

Антошка, Антошка,

Готовь к обеду … Ложку Плошку Поварешку Правильно! Неправильно! -

Чудо-остров, чудо-остров,

Жить на нем легко и просто,

Жить на нем легко и просто,

… Банго-Банго! Чунга-Чанга! Танго-Танго! Правильно! Неправильно! -

С голубого ручейка

Начинается река,

Ну а дружба начинается с … улыбки ошибки прививки Правильно! Неправильно! -

В траве сидел кузнечик,

В траве сидел кузнечик,

Совсем как огуречик … пупырчатый он был веселенький он был зелененький он был Правильно! Неправильно! -

Пусть мама услышит пусть мама придет,

Пусть мама меня непременно найдет,

Ведь так не бывает на свете,

Чтоб были потеряны … эти дети соцсети Правильно! Неправильно! -

Вместе весело шагать по просторам,

По просторам, по просторам!

И, конечно, припевать лучше ... хором гуртом скопом Правильно! Неправильно! -

Мимо белого яблока луны,

Мимо красного яблока заката,

Облака из неведомой страны,

К нам спешат и опять бегут … куда-то обратно бесплатно Правильно! Неправильно! -