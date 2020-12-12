Владимир Шаинский: закончи строчку из его песни

12 декабря 2020 года исполняется 95 лет со дня рождения народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии СССР, композитора Владимира Яковлевича Шаинского. Он прожил долгую жизнь, оставив большое творческое наследие. И самую большую известность ему принесла работа с детскими песнями. Владимир Шаинский в качестве композитора активно сотрудничал со многими мультипликационными студиями. За несколько десятилетий он написал десятки мелодий для самых любимых отечественных мультфильмов. Многие из этих песен стали настолько популярны, что обрели собственную жизнь за пределами экрана. С помощью этого теста давайте вспомним хотя бы малую их часть.
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