Верю – не верю: 10 интересных фактов о Новом годе

До Нового года осталось всего 10 дней. Все с нетерпением ждут этой волшебной поры. Именно Новый год является главным праздником для сотен миллионов людей. В России он всегда отмечается с небывалым размахом, и многие готовы запросто потратить месячную зарплату за одну лишь новогоднюю ночь. Роскошно наряженные елки, Дед Мороз со Снегурочкой, подарки в ярких упаковках, мандарины, салат оливье, «Ирония судьбы» по всем телеканалам — всё это ассоциируется у нас с Новым годом. Но не будем вдаваться в подробности самого праздника, так как каждый знает, как его справлять. Давайте лучше вспомним историю зарождения новогодних традиций в России. А поможет вам этот тест!

В Россию Новый год принес Пётр I в 1700 году. Кроме того, он издал указ, в котором говорилось, что каждый человек должен справлять Новый год. За неповиновение взимался штраф. Верю Не верю Правильно! Неправильно! - Петр I также повелел наряжать на Новый год зеленые ели блестящими стеклянными шарами как символом достатка и благополучия. Верю Не верю Правильно! Неправильно! - Традицию пить в новогоднюю ночь шампанское ввела Екатерина II, которая была большой любительницей этого напитка. Верю Не верю Правильно! Неправильно! - Император Николай I первым приказал наряжать новогодние ёлки в публичных местах. Верю Не верю Правильно! Неправильно! - После Октябрьской революции 1917 года было запрещено отмечать Новый год. Верю Не верю Правильно! Неправильно! - В 1935 году Иосиф Виссарионович Сталин приказал организовать новогодние елки вместо дореволюционных рождественских. Символом праздника тогда впервые стал Дед Мороз, одетый в красную шубу. Верю Не верю Правильно! Неправильно! - Дед Мороз не всегда ходил с внучкой. Снегурочка была придумана лишь в 50-х годах ХХ века Львом Кассилем и Сергеем Михалковым. Верю Не верю Правильно! Неправильно! - Новогоднее обращение главы государства с телеэкрана традиционно пошло с 31 декабря 1970 года. Тогда народ с Новым годом поздравлял генеральный секретарь КПСС Леонид Ильич Брежнев. Верю Не верю Правильно! Неправильно! - Фильм «Ирония судьбы или, С легким паром» показывают по телевизору перед каждым Новым годом с 1985 года, причем по нескольким каналам. Верю Не верю Правильно! Неправильно! - В 1991 году была такая неразбериха во власти, что новогоднее обращение было не от главы государства, а от ведущего «Голубого огонька» Михаила Задорнова. Верю Не верю Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Верю – не верю: 10 интересных фактов о Новом годе Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook