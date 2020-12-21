Верю – не верю: 10 интересных фактов о Новом годе

Вспомните историю любимого праздника

До Нового года осталось всего 10 дней. Все с нетерпением ждут этой волшебной поры. Именно Новый год является главным праздником для сотен миллионов людей. В России он всегда отмечается с небывалым размахом, и многие готовы запросто потратить месячную зарплату за одну лишь новогоднюю ночь. Роскошно наряженные елки, Дед Мороз со Снегурочкой, подарки в ярких упаковках, мандарины, салат оливье, «Ирония судьбы» по всем телеканалам — всё это ассоциируется у нас с Новым годом. Но не будем вдаваться в подробности самого праздника, так как каждый знает, как его справлять. Давайте лучше вспомним историю зарождения новогодних традиций в России. А поможет вам этот тест!

Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты!

Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты!

Верю – не верю: 10 интересных фактов о Новом годе Я набрал %%score%% из %%total%%

Поделитесь своими результатами

Google+


Теги: ,

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

[contact-form-7 404 "Not Found"]