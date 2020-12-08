Василиса Коновалова: «скорая» клянчит места в больницах

«Скорая» вынуждена клянчить места в инфекционных госпиталях для пациентов с высокой температурой, одышкой и низкой сатурацией. Об этом «Призыву» рассказала фельдшер выездной бригады владимирской неотложки Василиса Коновалова. Именно так медик охарактеризовала ситуацию с коечным фондом в регионе для инфицированных COVID-19. По словам девушки, сотрудникам службы 03 приходится ругаться с коллегами и выслушивать претензии больных, которые ждут помощи по многу часов.

— Одна только «скорая помощь» ездит и клянчит места в больницах, ругается со всеми, — говорит Василиса. — Мы как мешки для битья ездим. Пациенты на нас срываются, что долго едем, врачи на приёмниках срываются, что везем больных, старшие врачи срываются, что не оставляем дома пациентов.

Василиса рассказывает, что ситуация с местами в медицинских учреждениях региона для ковид-положительных людей катастрофическая. И лучше не становится, сколько бы власти ни открывали дополнительных коек. Кто их занимает, фельдшер не знает. Она не исключает, что их резервируют для кого-то или чего-то. Так, по словам девушки, в Пиганово одна бригада медиков сначала не принимает пациента под предлогом отсутствия мест, а врач другой смены госпитализирует этого же больного.

Так было в конце ноября, когда фельдшеры пытались пристроить в госпиталь женщину в полуобморочном состоянии, сильной одышкой и сатурацией равной 90% (при норме 95-98%). Сначала инфицированную планировали госпитализировать в Юрьевец, но там не было мест, потом в Пиганово. Больше часа старший врач пытался дозвониться до стационара и найти свободную койку, говорит Василиса. А там трубку просто не брали.

Госпитализировать пациента с ковидом очень сложно, признаются медики.

— Женщина падает в обмороки, на ногах вообще не стоит. Температура, на МСКТ пневмония. Поехали в Юрьевец, там в обоих корпусах отказали в связи с отсутствием мест. Дальше Пиганово — приехали. Там в шлагбаум не пускают, пока дежурный врач добро не даст. Время — 7.30, а нам говорят: ждите следующую смену (они с 8 утра), пусть решают, — рассказывает Василиса. — Благо пришел дежурный врач следующей смены и взял обоих пациентов (вместе с нами была еще вторая бригада с другим пациентом, требующим госпитализации). Но сам факт того, что две бригады на вызове больше 4 часов в общей сложности. 2 из 12. Мы за 4 часа раньше 3-5 вызовов делали (в зависимости от ситуации на вызове). А сейчас один!

Медики «скорой помощи» рассказывают, что задержки по выездам сегодня могут достигать суток и больше. Им приходится кататься по всей Владимирской области. Из Владимира вести пациента, например, в Муром или Карабаново. И это не от хорошей жизни. Люди готовы уехать на другой конец региона, лишь бы не остаться с ковидом один на один.

Согласно официальному бюллетеню по коронавирусу, на данный момент в регионе занято уже 88% коек, предназначенных для пациентов с COVID-19. Из 1679 мест свободны только 202. И заполниться они могут очень быстро. По словам главы областного департамента здравоохранения, ежедневно в больницы области поступают десятки человек с диагнозом коронавирус.

— На текущий момент мы развернули больше 1600 коек. Когда мы начинали наши брифинги в сентябре, коек было развернуто 723. И заняты из них было чуть больше половины. На сегодняшний день занятость коечного фонда достигает 80 и больше процентов. И система здравоохранения работает с огромным напряжением, — говорит Елена Утемова. — И как бы ни уговаривали, ни показывали красивые ролики на брифингах, все продолжают жить обычной жизнью, к которой они привыкли, успокаивая себя мыслью, что коронавирус не придет к ним, в их семью. К их близким и знакомым.

По словам Елены Утемовой, открывать места бесконечно регион не может. Чем больше коек отдают для больных коронавирусом, тем меньше их остается для пациентов с другими патологиями. Поэтому уже сегодня важно понять, уверяет чиновница, что маски вошли в нашу жизнь прочно. И простые правила могут разгрузить больницы и помочь врачам. Глава облздрава каждую неделю призывает оставаться дома.

Поменять планы на Новый год призывают жителей области и фельдшеры «скорой помощи». Медики лучше других понимают, что все может испортить COVID-19. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.