В Собинском районе открыли новую деревню

Сегодня в Собинском районе официально открыли новый населённый пункт — деревню Филинскую. Находится она в семи километрах юго-западнее районного центра, недалеко от дороги Собинка — Березники. Там пока лишь два постоянных жителя и 16 домов, плюс размежёвано 20 новых участков под строительство. Фактически деревня пережила второе рождение. Потому что когда-то она уже существовала, называлась, правда, чуть иначе — Филино, но в 1972 году тогдашние власти исключили её из списка «живых».

Деревню ликвидировали почти полвека назад, но жители там остались.

Процесс возрождения деревни начался больше двух лет назад. С такой инициативой выступили сами жители (вместе с теми, кто приезжает в Филинскую на лето, таковых около трёх десятков человек). К решению вопроса подключились администрации района и Березниковского сельского поселения, депутат Законодательного Собрания Дмитрий Рожков. Чтобы восстановить деревню в правах, потребовалось распоряжение Правительства Российской Федерации.

— Распоряжение Правительства вышло в довольно примечательный день — 20.10.2020. Фактически эта дата стала днём рождения деревни, — сказал на торжественном мероприятии глава администрации Собинского района Александр Разов.

Распоряжение Правительства РФ от 20 октября 2020 № 2715-р стало днём возрождения деревни.

Деревню, на окраине которой даже возвышается небольшая скульптура филина, открывали торжественно. Глава администрации района Александр Разов, глава сельского поселения Наталья Быстрицкая и депутат ЗС Дмитрий Рожков перерезали красную ленточку. Собрались несколько десятков местных жителей, которые хоть и живут постоянно в других местах, но постоянно приезжают в деревню. Принесли самовар, выставили угощения…

Бывшее Филино хоть и стало деревней Филинской, зато название теперь имеет оригинальное. Дело в том, что в Собинском районе есть ещё одно Филино — на севере района, в Куриловском сельском поселении. А к чему повторяться? Ни к чему. Пусть будет уникальной!