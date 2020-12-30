В Новый Год — без налоговых долгов

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области напоминает, что 01.12.2020 наступил срок уплаты имущественных налогов за 2019 год.

С целью напоминания гражданам о необходимости своевременной оплаты налогов и разъяснения мер ответственности за неуплату, налоговые органы Владимирской области проводят акцию «Новый год без долгов».

Если налоговое уведомление не получено, а облагаемое налогами имущество (транспортное средство, земельный участок, жилое помещение, садовый дом, гараж и т.п.) имеется, это повод обратиться в налоговую инспекцию и уточнить данные.

В случае не исполнения обязанности по уплате налогов, то начиная со 2 декабря 2020 года, налогоплательщик становится должником, а его задолженность будет расти каждый день за счет начисления пеней.

Кроме того, несвоевременная уплата налогов неизбежно приведет к таким негативным последствиям для гражданина как:

— удержание долга из заработной платы, пенсии или иных периодических платежей;

— блокировка банковских счетов;

— запрет на регистрационные действия в отношении имущества должника;

— арест имущества (транспортных средств) должника;

— запрет на выезд должника за границу;

— необходимость уплаты госпошлины и исполнительского сбора;

— публичное размещение информации об исполнительном производстве, способное повлиять, в том числе на результаты рассмотрения заявок на предоставление заемных средств. Оплатить налоги можно с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин» или в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц».

Также напоминаем, что несовершеннолетние владельцы квартир, земельных участков и другого недвижимого имущества признаются налогоплательщиками. Фактически налоги за них должны уплачивать их родители или другие законные представители (усыновители, опекуны, попечители).

Платите налоги вовремя — встречайте Новый год без налоговых долгов!