Ушёл из жизни Борис Анчугин

Известный политик и общественник Борис Анчугин ушёл из жизни. Похороны — завтра, 4 декабря. Покойному было 83 года. При жизни Борис Александрович был очень активным человеком. Кандидат медицинских наук, доцент, он, кроме политики и общественных дел, проявил себя в самых разных профессиональных направлениях: здравоохранении, политике, работе в торгово-производственных компаниях, ТСЖ.

Прощание начнётся в 9 часов утра в Вознесенской церкви Владимира.

Официальный некролог в память о Борисе Анчугине подписал председатель Законодательного Собрания области Владимир Киселёв. Перечисляя заслуги покойного, спикер облпарламента, в частности, отметил, что тот многое сделал для развития традиций проведения в регионе Дней славянской письменности и культуры.

Перечень званий Бориса Александровича широк. Он был помощником депутатов Госдумы РФ Г.И. Чуркина (1996-1998) и С.Н. Бабурина (1998-2002). Принимал участие в выборах в депутаты Владимирского горсовета, Законодательного Собрания области (от партий патриотического блока), а в 2013 году стал кандидатом в губернаторы от КПСС.

Сам Борис Анчугин особенно гордился тем, что являлся вице-президентом Владимирского межрегионального отделения «Русского Географического Общества» и руководителем реготделения Всероссийского движения «За сбережение народа».

Депутаты Законодательного Собрания выражают искренние соболезнования родным и близким покойного. «Мы сохраним светлую память об этом энергичном, участливом человеке в наших сердцах» — написано в некрологе.