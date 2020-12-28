Ушел из жизни ветеран войны Николай Щелконогов

Невосполнимая утрата для Владимирской области. Ветеран Великой Отечественной войны, расписавшийся на стенах поверженного рейхстага, накануне скончался во Владимире. Николаю Матвеевичу Щелконогову было 95 лет. Юбилей ветеран отметил 3 декабря этого года. В этот день он лично салютовал парадному расчету и пел о войне и о мире, и о всепобеждающей любви к жизни. А 24 декабря городской Совет народных депутатов единогласно присвоил Николаю Матвеевичу звание Почетного гражданина Владимира.

Николай Щелконогов родился в Башкирии. В 17 лет ушел на фронт, воевал на 1-м Белорусском фронте, был трижды контужен. Освобождал Белоруссию, Польшу, Германию. В составе 22-й дивизии резерва Верховного Главнокомандующего артиллерист-разведчик Николай Щелконогов участвовал в операции «Багратион», Висло-Одерской операции, штурме Берлина.

Николай Щелконогов дошел до Берлина и расписался на стенах рейхстага.

В 1956 году, после увольнения в запас, Николай Матвеевич жил и работал во Владимире. Трудился на объединении «Техника», в областных профсоюзах, а с выходом на заслуженный отдых посвятил себя городу и горожанам. Проводил активную общественную работу, в том числе по патриотическому воспитанию молодежи.

Редакция «Призыва» выражает искренние соболезнования родным и близким ветерана. Светлая и вечная память.