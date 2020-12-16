Управляющий Владимирским отделением Сбербанка будет назначен председателем Дальневосточного банка

Андрей Черкашин, управляющий Владимирским отделением, будет назначен председателем Дальневосточного банка Сбербанка. Официальное назначение вступит в силу после получения соответствующего согласования Центрального банка Российской Федерации.

После вступления Андрея Черкашина в должность исполнять обязанности Управляющего Владимирского отделения Сбербанка будет Елена Варламова, которая на текущий момент занимает должность заместителя Управляющего.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Андрей Черкашин – профессиональный менеджер. Под его руководством команда Владимирского отделения Сбербанка внесла значительный вклад в развитие региона. Желаю Андрею и Елене дальнейших успехов в решении поставленных перед ними задач».

Андрей Черкашин работает в Сбербанке с 1994 года, за это время занимал разные руководящие позиции в территориальных банках, в том числе был заместителем председателя, работал в бизнес-подразделениях Центрального аппарата. С 2018 года возглавляет Владимирское отделение.