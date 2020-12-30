Участница «Адской кухни» поделилась рецептами фирменных новогодних блюд

Артистка Владимирского русского оркестра, диджей радиостанции «Новая Волна – Владимир», победитель гастротура Константина Ивлева 2019 года и финалистка 2020-го, участница шоу «Адская кухня» 4-го сезона и, наконец, домашний кондитер. Это все регалии Светланы Балыкиной. Именно она покорила в прошлом году известного шеф-повара своей селедкой под шубой в виде большого снежка. Тогда Светлана не стала раскрывать свой фирменный рецепт, но 13 декабря этого года на youtube-канале Константина Ивлева она в прямом эфире рассказала и показала, как готовит традиционный новогодний салат.

Будет селедка под шубой у Светланы на новогоднем столе и в этом году. Куда же без нее?! Но в другом варианте, который она делала не так давно для гастротура Константина Ивлева 2020 года. В нем используются запеченные овощи и скумбрия холодного копчения.

В этом году гастротур Константина Ивлева проходил онлайн, на youtube-канале «Ивлев шеф», и любой желающий мог принять в нем участие. Нужно было прислать видео со своим рецептом оливье или селедки под шубой, из которых выбирались самые лучшие и красивые. Конечно, это был вариант онлайн-приготовления, то есть блюдо оценивалось по красоте и степени доступности рассказа того, кто это готовил. За лучший рецепт салата оливье вручалась хрустальная ваза, а за селедку под шубой – две дубленки, мужская и женская.

— Константин – такой гуру, что только по виду может определить, вкусно это или не очень, — рассказала Светлана. — Я была на третьем месте по зрительским симпатиям, но приз давали только за первое. Призы очень хорошие, я считаю, за них стоит побороться. Думаю, гастротур будет и в следующем году, это очень хорошая идея, потому что в ней могут принять участие все желающие. У Константина такая подача, что иногда домохозяйки готовят лучше профессиональных поваров. Он любит все необычное и нестандартное. Я ведь тоже не профессионал и до этого готовила только для своих домашних.

Много лет Светлана работала и 31 декабря, и 1 января, и в новогоднюю ночь. Сами понимаете, корпоративы, сколько лет роли Снегурочки было отдано, поэтому чаще всего она отмечала этот праздник на работе. Но в этом году Светлана встретит Новый год дома, в кругу семьи. Но только после того, как отработает праздничный эфир на радио. Поэтому уже сегодня, 30 декабря, она возьмется за десерты. Себе собирается приготовить торт «Птичье молоко», а для своей второй половины — торт «Елочка».

— Года два-три назад это был абсолютнейший писк моды – открытые торты, — поясняет Светлана. — Когда выпекаются коржи, которые держатся на креме. А украшают их как рука дрогнет: можно фруктами, печеньками, зефирками… Фантазия здесь безгранична абсолютно!

Рецептом популярного торта и пирожного, актуального в наступающем году Быка, Светлана Балыкина поделилась с читателями «Призыва». И здесь, главное, как завещал нам великий Ивлев, творческое оформление.

Торт «Елочка»

80 г сахара, 50 г масла, 40 г мёда и щепотку соли растопите на водяной бане. Добавьте 1 яйцо и все активно размешайте. Добавьте 0,5 чайной ложки соды. Минут 8 держите смесь на водяной бане, дожидаясь активного пенообразования. Горячую смесь вылейте в просеянную муку (190 г) и замесите тесто. Можно 40 р муки заменить на 40 р какао, тогда тесто получится шоколадным. Можно добавить цедру лимона или апельсина, либо корицу, имбирь молотый и мускатный орех — по 0,5 чайной ложки. Подождите, пока тесто немного остынет, раскатайте его на пергаменте, вырежете из него елочки с помощью трафарета и испеките их в духовке при температуре 180 градусов в течение 5-8 минут. Для крема возьмите 180 г сливочного масла, 100 г сахарной пудры, 350 г творожного сыра. Размягченное масло взбейте добела, добавьте в него сахарную пудру и творожный сыр и снова тщательно перемещайте. Соберите торт из готовых елочек, скрепляя их масляным кремом и украсив по своему желанию.

Пирожное «Бычок»