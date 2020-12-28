Участник Сталинградской битвы скончался во Владимире

26 декабря ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы, полковник в отставке, кандидат исторических наук Николай Петрович Тыновский. В феврале этого года ветеран отметил вековой юбилей. Прощание с Николаем Тыновским состоится завтра, 29 декабря, в 9.00 в Свято-Сретенской церкви (ул. Ломоносова, д. 17а).

Николай Петрович родился в Винницкой области Украины. В годы Великой Отечественной войны он участвовал в Сталинградской битве, прошел с боями до реки Миус, был дважды ранен. Награжден орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией».

В 1967 году Николая Тыновского направили во Владимир на военно-преподавательскую работу. С 1971 года он преподавал во Владимирском педагогическом институте, стал кандидатом исторических наук и доцентом. Он автор более 40 научных работ, в том числе книги «По дорогам войны».

Редакция «Призыва» выражает искренние соболезнования родным и близким ветерана.