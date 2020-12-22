Убийце двух девушек из Покрова вынесли суровый приговор

28-летнего гражданина Республики Таджикистан признали виновным в убийстве двух девушек из Покрова. Суд согласился с позицией обвинения и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Свою вину осужденный признал, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.

Специалисты признали убийцу вменяемым.

Убийство произошло 22 июня прошлого года. Две подруги вышли из клуба, и больше их никто не видел. Позже выяснилось, что их забрал мужчина, но до дома не довез. Во время поездки произошел конфликт. Водитель вывез девушек на безлюдный участок местности и задушил.

По версии следствия, первой из машины обвиняемый вывел 26-летнюю женщину. Мужчина держал ее за руку и ударил коленом по животу. Потерпевшая упала на землю. Убийца накинул ей на шею провод, затянул петлю и удерживал, пока она не перестала подавать признаков жизни.

Все это время несовершеннолетняя подруга погибшей находилась в автомобиле. Но выбраться она не могла. Преступник заблокировал двери. С 16-летней девочкой обвиняемый расправился таким же способом. Чтобы скрыть следы преступления, он съездил за лопатой и закопал тела.

У 26-летней погибшей на иждивении находился 8-летний сын, сейчас его воспитывает отец. Годовалая дочь несовершеннолетней жертвы воспитывается ее родителями.