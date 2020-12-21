Циклон «Грета» принесет мощные снегопады и метели

Погода во Владимирской области на этой неделе будет переменчивой, предупреждают синоптики. Не обойдется и без сюрпризов. Североатлантический циклон, названный именем «Грета», принесет снегопады и метели с сильным ухудшением видимости и заносами. По предварительным прогнозам специалистов центра погоды «Фобос», выпадет до 20-25 мм осадков. Это почти половина всей декабрьской нормы.

Первая половина недели не принесет погодных сюрпризов.

Циклон начнет влиять на погоду со второй половины недели. Пока же существенных осадков не ожидается. А вот температура будет колебаться. Если завтра, 22 декабря, в дневные часы прогнозируется -2 градуса, то уже в среду температура опустится до -5 градусов, в ночные часы и вовсе до 11 градусов мороза. К концу недели вновь потеплеет до -1 градуса.

Если с наступившей неделей все относительно понятно, то с прогнозами на новогоднюю ночь синоптики призывают не спешить и не доверять тем, что уже появляются. Достоверные данные будут не раньше чем за неделю.