Триумф духовых, «ПилОты» и поэты: где развлечься в новогодние праздники

Самые яркие события праздничных дней

  1. «Триумф духовых» 6+

    На сцене Центра классической музыки выступят солисты Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова и солист Российского национального оркестра под управлением Михаила Плетнева. Также в концерте примет участие ансамбль «Art holz quintet». В программе вечера прозвучит музыка Б. Анисимова, В. А. Моцарта, А. Тансмана, А. Вивальди и др.

    Центр классической музыки: ул. Большая Московская, 28

    4 января в 18.30

    Цена билета – 300-400 руб.

  2. День рождение группы «ПилОт» 18+

    Впервые рок-группа решила провести встречу с владимирскими поклонниками в новогодние праздники, ещё и по случаю своего дня рождения. В самом начале года команда отмечает очередной важный рубеж в своей истории. Именинники сыграют камерный концерт в небольшом уютном клубе, организовав максимально комфортные условия для самых преданных и близких слушателей.

    Но не ждите тихих акустических посиделок! Музыканты под руководством Ильи Кнабенгофа готовят зажигательный сет-лист для укрепления иммунитета и повышения общего тонуса организма! Давайте вместе отпразднуем день рождения группы «ПилОт» и встретим Новый 2021 год во всеоружии!

    Предстоящий концерт пройдёт со строгим соблюдением всех правил и норм, ставших уже стандартными в текущих условиях. Поэтому и количество заветных билетов, поступивших в продажу, строго ограничено.

    Maxtone Concert Hall: ул. Б. Нижегородская, 19

    3 января в 19.00

    Цена билета — 1350-2550 руб.

    Фото: vk.com/maxtone_concert_hall

  3. Музыкально-поэтический вечер «Начало» 16+

    Областная библиотека для детей и молодежи приглашает в новогодние каникулы насладиться творчеством молодых владимирских поэтов: Анны Гончарей, Саши Улитиной, Игоря Бирюкова, Натальи Ереминой, Кирилла Кима, Катерины Реминой, Семёна Здесь, Жени Заозерской, Наташи Смирновой, Владимира Нежного, Дмитрия Балдина, Марии Нырковой. Также свои авторские музыкальные композиции исполнят: Валерий Архипов, Екатерина Райс, Юрий Монахов, группы «ОднаНочь», «Плохая идея» и спонтанный проект «…имени 850-летия…».

    Областная библиотека для детей и молодежи: пр-кт Строителей, 23

    4 января с 16.00

    Вход свободный

  4. Театральный марафон

    2, 4 и 6 января в 12.00 — Г. Остер «Вредные советы» (12+). Лучшее в мире лекарство от непослушания.

    2 января в 18.00 — З. Сагалов «Айседора. Рожденная у моря» (16+). Моноспектакль.

    3 и 5 января в 12.00 — В. Шульжик «Неуловимый Фунтик» (6+). Музыкальный детский спектакль.

    3 января в 18.00 — О. Гунина «Тайна старого дома» (16+). Психологический этюд.

    4 января в 18.00 — А. Кулагин «Желанная» (16+). Лирическая фантазия.

    5 января в 18.00 — А. Вертинский  «За любовь благодарю…» (16+).Музыкальный пюпитр-спектакль.

    6 января в 18.00 — М. Цветаева «Руки, которые не нужны» (16+). Роман её души.

    Владимирский театр драмы: ул. Дворянская, 4

    2 – 6 января в 12.00 и 18.00

    Цена билета – 450-550 руб.

    Фото: dramavladimir.ru

  5. Благотворительная ярмарка в парке «Дружба» 0+

    Главным гостем на благотворительной ярмарке будет канистерапевт, кинолог, зоопсихолог Лора Панина со специально обученными собаками. Вам предоставится уникальная возможность познакомиться и пообщаться с первоклассным специалистом, а также получить море позитивных эмоций от знакомства с хвостатыми помощниками Лоры.

    Вы сможете воспользоваться услугами фотографа и сделать трогательную фотографию с собаками. И, конечно, приобрести изделия ручной работы, которые понравятся не только детям но и взрослым! Кроме того, вас ждут весёлая анимация, новогодняя музыка и хорошее настроение! Все полученные на ярмарке средства будут переданы в помощь бездомным животным.

    Парк «Дружба»: ул. Верхняя Дуброва, 22д

    2 января с 11.00 до 15.00

    Вход свободный

    Фото: vk.com/kanisterapiya33

  6. Лекция «Как устроена музыка: научный взгляд» 12+

    Ритм, размеры, длительность нот, строение аккордов и даже расположение ладов на грифе гитары — все элементы классической и современной музыки подчиняются математическим законам. Если бы мы не умели считать, то никогда бы не услышали звуковую гармонию, музыканты не исполняли бы шедевры, а композиторы не написали бы ни строчки.

    На этой лекции вы узнаете о скрытой в музыке математике, почему нам нравятся одни звуки и не нравятся другие, увидите логику в самых эмоциональных произведениях и поймете, какие алгебраические принципы заложили основу для европейской музыки.

    Читает лекцию Роман Олейников — автор книги «Построение музыкальных систем» и множества статей по математике. Он давно изучает музыку с естественно-научной точки зрения

    ЦСК «Флигель»: ул. Девическая, 8

    5 января в 15.00. Продолжительность лекции — 2 часа

    Цена билета – 500 руб. Приобрести их можно здесь

    Фото: pianophysics.com

  7. «Песенная круговерть» Алексея Молдалиева 6+

    Все поклонники творчества великолепного певца и композитора Алексея Молдалиева приглашаются на традиционный рождественский концерт. Яркая концертная программа подарит зрителям волшебную атмосферу светлого праздника Рождества. В этот вечер всех гостей ждет незабываемый праздник песни, в котором примут участие как известные певцы и музыканты, так и молодые исполнители.

    Дом культуры молодежи: ул. Мира, 55

    5 января в 18.00

    Цена билета — 450 руб.

    Нахождение на территории ДК возможно только в защитных масках!

    Фото: vk.com/dkmvladimir

  8. Лучший короткий метр со всего света 16+

    Центр современной культуры «Флигель» приглашает на показ  фильмов фестиваля KINEMATIC SHORTS-2020. Это шесть короткометражных картин от самых ярких молодых режиссеров из Канады, Турции, Бельгии, Украины, Эстонии и Финляндии. Среди участников фильмы, которые уже были показаны в Каннах и на фестивале Sundance, главном американском независимом фестивале кино, с которого начинали Квентин Тарантино и Уэс Андерсон.

    ЦСК «Флигель»: ул. Девическая, 8

    5 января в 18.00

    Цена билета – 500 руб. Приобрести их можно здесь

Подготовила Татьяна Лысова

Заглавное фото: bing.com


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