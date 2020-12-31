Триумф духовых, «ПилОты» и поэты: где развлечься в новогодние праздники

Впервые рок-группа решила провести встречу с владимирскими поклонниками в новогодние праздники, ещё и по случаю своего дня рождения. В самом начале года команда отмечает очередной важный рубеж в своей истории. Именинники сыграют камерный концерт в небольшом уютном клубе, организовав максимально комфортные условия для самых преданных и близких слушателей.

Но не ждите тихих акустических посиделок! Музыканты под руководством Ильи Кнабенгофа готовят зажигательный сет-лист для укрепления иммунитета и повышения общего тонуса организма! Давайте вместе отпразднуем день рождения группы «ПилОт» и встретим Новый 2021 год во всеоружии!

Предстоящий концерт пройдёт со строгим соблюдением всех правил и норм, ставших уже стандартными в текущих условиях. Поэтому и количество заветных билетов, поступивших в продажу, строго ограничено.

Maxtone Concert Hall: ул. Б. Нижегородская, 19

3 января в 19.00

Цена билета — 1350-2550 руб.