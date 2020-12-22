Три медика и водитель пострадали в ДТП со «скорой»

Авария произошла в Камешковском районе

ДТП с участием машины скорой помощи произошло накануне вечером в Камешковском районе рядом с поселком Пенкино. По предварительной информации, водитель автомобиля «ГАЗель» 1956 года рождения, двигаясь по крайней правой полосе со стороны Нижнего Новгорода, при выполнении разворота не уступил дорогу движущейся по левой полосе в попутном направлении «скорой». Автомобили столкнулись.

 Водитель «ГАЗели» не уступил дорогу «скорой».

В ДТП пострадали водитель «ГАЗели» и трое пассажиров «скорой помощи». Все пассажиры — это медперсонал.

Пострадавшие госпитализированы не были, помощь им была оказана на месте, — уточнили «Призыву» в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

В настоящий момент полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ольга Ефремова

Фото группы «PRO Транспорт» Владимир News»


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