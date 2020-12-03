Три колледжа Владимирской области получат по миллиону рублей

Названы победители ежегодного конкурса среди колледжей Владимирской области, внедряющих инновационные образовательные проекты. Это Владимирский технологический колледж, Муромский промышленно-гуманитарный колледж, Никологорский аграрно-промышленный колледж. Образовательные учреждения получат грант в размере одного миллиона рублей. Деньги пойдут на развитие дуального образования, создания современных условий для работы учебно-производственных участков, подготовки участников на областные и всероссийские конкурсы, олимпиады профессионального мастерства.

Конкурс среди колледжей проходит с 2013 года.

Конкурс включал в себя в два этапа. На заочном этапе рассматривалась документация, соответствие инновационных образовательных проектов колледжей критериям конкурса. В этом этапе приняли участие 11 колледжей. На очном этапе, в который вышли 5 колледжей, профессиональные учреждения презентовали комиссии свои образовательные проекты.

Ранее «Призыв» сообщал, что инновационный образовательный центр построят в Доброграде Ковровского района. Первый этап — открытие школы.