Три колледжа Владимирской области получат по миллиону рублей

Образовательные учреждения стали победителями конкурса

Названы победители ежегодного конкурса среди колледжей Владимирской области, внедряющих инновационные образовательные проекты. Это Владимирский технологический колледж, Муромский промышленно-гуманитарный колледж, Никологорский аграрно-промышленный колледж. Образовательные учреждения получат грант в размере одного миллиона рублей. Деньги пойдут на развитие дуального образования, создания современных условий для работы учебно-производственных участков, подготовки участников на областные и всероссийские конкурсы, олимпиады профессионального мастерства.

Конкурс среди колледжей проходит с 2013 года.

Конкурс включал в себя в два этапа. На заочном этапе рассматривалась документация, соответствие инновационных образовательных проектов колледжей критериям конкурса. В этом этапе приняли участие 11 колледжей. На очном этапе, в который вышли 5 колледжей, профессиональные учреждения презентовали комиссии свои образовательные проекты.

Ранее «Призыв» сообщал, что инновационный образовательный центр построят в Доброграде Ковровского района. Первый этап — открытие школы.

Ольга Ефремова

Фото: polytech-rzn.ru


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