Три человека погибли на пожаре в Кольчугино

Пожар в двухквартирном доме в Кольчугино унес жизни трех человек. Погибли двое мужчин 1974 и 1989 годов рождения и женщина 1971 года рождения. Сообщение о пожаре поступило спасателям накануне в 21.31. Вызов был поздним. Когда пожарные были на месте, кровля дома уже горела по всей площади. Огонь мог перекинуться на стоящие рядом строения. Однако сотрудники МЧС этого не допустили.

Для выяснения обстоятельств случившегося на место выехали специалисты испытательной пожарной лаборатории, уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области. Предварительно причиной пожара могла послужить неисправность печного оборудования, работающего в квартире, где находились три человека.

Общая площадь пожара составила 63 кв. метра.

Дознавателям стало известно также, что погибшие вели асоциальный образ жизни и работе печного оборудования внимания не уделяли. Хозяйка второй квартиры на момент пожара находилась на работе.

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