Тест о владимирских кинематографистах к Международному дню кино

Сергей Комаров, один из первых актеров и режиссеров советского немого кино, родился 2 марта 1891-го в г. Вязники Владимирской губернии. В каком из его фильмов эпизодические роли сыграли звезды Голливуда, поэтому он хранится в Библиотеке Конгресса США? Поцелуй Мэри Пикфорд Кукла с миллионами Путь на Север Правильно! Неправильно! -

Народный артист РСФСР и СССР Алексей Жильцов родился 9 февраля 1895-го в селе Ярышево Суздальского уезда Владимирской губернии. В каком популярном киножанре 50-х годов он был наиболее востребованным? Агитфильм Киножурнал Фильм-спектакль Правильно! Неправильно! -

Советский режиссер Николай Лебедев родился 9 августа 1897-го в г. Гусь-Хрустальном Владимирской губернии. Какой его фильм получил главный приз XVIII Международного кинофестиваля в Хихоне (Испания) в 1980 году? Найди меня, Леня! Счастливого плавания! В моей смерти прошу винить Клаву К. Правильно! Неправильно! -

Народный артист СССР Петр Константинов родился 25 декабря 1898 в Муроме. В каком известном советском фильме Иосифа Хейфица он снялся в 1958 году вместе с Алексеем Баталовым и Инной Макаровой? Дорогой мой человек Дело Румянцева Дама с собачкой Правильно! Неправильно! -

«Бабушка советского кино» Екатерина Мазурова родилась 5 (17) ноября 1898-го в г. Иваново-Вознесенске Владимирской губернии. Сколько колоритных старушек сыграла актриса, когда по состоянию здоровья оставила в 1953 году театр и подалась в кино? 7 27 57 Правильно! Неправильно! -

Ученица Станиславского Нина Ольшевская родилась 13 августа 1908 года во Владимире. Кто из ее сыновей стал гораздо более известным артистом, чем она сама? Вячеслав Тихонов Алексей Баталов Николай Рыбников Правильно! Неправильно! -

Советский оператор Леонид Крайненков родился 21 августа 1910-го во Владимире. С кем из любимых советских режиссеров наиболее часто работал наш земляк? Абрам Роом Эльдар Рязанов Владимир Басов Правильно! Неправильно! -

Драматург и сценарист Александр Гладков родился в Муроме 30 марта 1912-го. Какой популярный музыкальный фильм снял в 1962 году Эльдар Рязанов по его пьесе? «Карнавальная ночь» «Человек ниоткуда» «Гусарская баллада» Правильно! Неправильно! -

«Король эпизода» Николай Парфенов родился 26 июля 1912-го в с. Сергиевы Горки Гороховецкого уезда (ныне Вязниковский район). В каком из известных советских киножурналов Парфенов сыграл самого Льва Толстого? Ералаш Фитиль Молодость Правильно! Неправильно! -