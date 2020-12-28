Тест о владимирских кинематографистах к Международному дню кино

Праздник отмечается 28 декабря

Ежегодно 28 декабря отмечается Международный день кино. Эта дата связана с первым платным сеансом, устроенным в 1895 году в парижском «Гран-кафе». Россия впервые присоединилась к этому празднику в 2019-м, так как имеет собственный памятный день, посвященный кинематографу. Это массовое искусство в настоящее время имеет колоссальные возможности воздействия на человека. Именно миру кино, благодаря которому люди на пару часов забывают о суете, и посвящен этот всемирный праздник. И жители Владимирской области не остались в стороне. Наша земля дала мировому и российскому кинематографу режиссеров, операторов, сценаристов и, конечно, актеров, которых по праву можно назвать классиками. Давайте в этом тесте вспомним этих выдающихся людей.

Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты!

Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты!

Вклад наших земляков в мировой кинематограф Я набрал %%score%% из %%total%%

Поделитесь своими результатами

Google+


Теги: , , ,

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

[contact-form-7 404 "Not Found"]