Тарифы на электроэнергию вырастут на 5,1-5,4%

Областной департамент цен и тарифов пересмотрел тарифы для населения на электроэнергию на 2021 год. Эксперты ориентировались на предельные ставки, утвержденные федеральной антимонопольной службой. В первом полугодии платежи останутся без изменений, рост произойдет с 1 июля. Он будет в пределах 5,1-5,4%. В этом году тарифы на свет не превысили 5%.

В этом году существенный рост ощутили садоводы, которым пересчитали понижающие коэффициенты. Социальная норма будет действовать и в следующем году. При обсуждении ставок на электроэнергию эксперты департамента цен и тарифов уточнили, что экономически обоснованный тариф гораздо выше утвержденных. Он составляет 6,42 рубля за киловатт. Специалистам департамента удается сдерживать аппетиты ресурсоснабжающих компаний.

В департаменте действуют телефоны «горячей линии» 52-98-83 и 52-98-84, по которым можно получить консультации по тарифам на коммунальные ресурсы.

Ранее «Призыв» сообщал, что эксперты департамента начали утверждать тарифы на проезд в общественном транспорте. Расходы перевозчиков существенно выросли за год.