Тарифное меню для жителей Владимирской области пересчитали к Новому году

Большинство тарифов во Владимирской области изменятся со второго полугодия. Такие правила действуют уже несколько лет. Но, как и в нынешнем году, разницу в декабрьских и январских платежах жители все же увидят. Главная причина — пересмотр нормативов на коммунальные услуги. В этом году вступили в силу ставки на воду, в следующем — на тепловую энергию. Рост платежей увидят те, у кого счета за тепловую энергию выставляют по нормативам, а не по показаниям общедомовых приборов учета. Таких на территории области очень много.

С Нового года увеличатся и тарифы на проезд в автобусах, троллейбусах и пригородных поездах. В общественном транспорте — на 1-2 рубля по области, во Владимире пока неизвестно, так как первое обсуждение в департаменте цен и тарифов было перенесено по просьбе мэрии.

Рост сдерживает ФАС

Антимонопольная служба подсчитала предельные ставки повышения коммунальных платежей для населения всех регионов. Правительство РФ оформило эти рекомендации в документ. Во Владимирской разрешено поднять платежи в среднем на 5,4%. В администрации области заверяют, что во всех 111 муниципальных образованиях рост не превысит 3,4%. Правда, с уточнением, что в расчет идут только тарифы, которые повышаются со второго полугодия.

Исключение все же будет. У 23 253 жителей области средний платеж за услуги ЖКХ вырастет по максимуму — на 5,4%. В бюджете на следующий год предусмотрено около 100 миллионов рублей на выплату коммунальной субсидии. В этом году ее получали около 50 тысяч человек.

За свет платим по двум тарифам

Жителей области продолжат призывать экономить на потреблении ресурсов. Социальная норма — самый действенный механизм. В ее пределах можно платить за электроэнергию гораздо меньше. Правда, тарифы в пределах соцнормы тоже пересматривают.

Средний рост тарифов за электроэнергию — 5,1-5,4%. Городское население заплатит в пределах соцнормы 4,94 рубля за киловатт (+5,1%), сверх соцнормы — 5,91 рубля за киловатт (+5,4%). Сельское население и владельцы квартир с электроплитами будут платить в пределах соцнормы — 3,46 рубля за киловатт (+5,2%), сверх соцнормы — 4,14 рубля за киловатт (+5,4%).

Экономически обоснованный тариф был на два рубля с киловатта дороже, но эксперты департамента цен и тарифов не увидели причин для такого скачка. Поставщик не смог обосновать свои расходы.

Владимирцам повезло больше остальных

У жителей Владимира двойная радость, сообщают в департаменте цен и тарифов. До 2025 года решено заморозить тарифы на тепловую энергию, которую поставляет в дома ресурсоснабжающая компания «ВКС». Платеж — 2117,63 рубля за гигакалорию с учетом НДС.

Также эксперты департамента не стали повышать платеж за водоотведение для абонентов «Владимирводоканала». Ставка в размере 25,85 рубля за кубометр сохраняется. Вода же подорожает по минимуму — на 3,9%. Сейчас жители Владимира за водоснабжение платят 30,19 рубля за кубометр, а с 1 июля 2021 года будут выкладывать по 31,38 рубля за кубометр.

При этом все поставщики комуслуг обещают продолжить выполнение программ реконструкции и капремонта коммуникаций.

Вывоз мусора сильно переоценили

Департамент цен и тарифов установил новые предельные ставки для трех региональных мусорных операторов, которые работают на территории области. В десяти районах тариф повысится до 5,4% с 1 июля 2021 года. Александровский, Киржачский, Кольчугинский, Петушинский, Собинский, Юрьев-Польский, Гусь-Хрустальный, Меленковский, Муромский и Селивановский районы обслуживают компании «Эко-Транс» и «Хартия». Платеж вырастет на 5-6 рублей с человека.

В зоне № 2, где действует компания «Биотехнологии», тариф снизится на 8%, причем сразу с Нового года. Плата с человека уменьшится на 8-10 рублей в зависимости от вида жилого дома и места жительства.

Электронный калькулятор в помощь

На сайте департамента цен и тарифов есть калькулятор, с помощью которого можно самостоятельно рассчитать платежи. Достаточно указать муниципальное образование, месяц и год и появится расчет.

В департаменте действуют телефоны «горячей линии» 52-98-83 и 52-98-84, по которым можно получить консультации по тарифам на коммунальные ресурсы.

Также в разделах «Принятые тарифные решения» и «Архив протоколов заседаний» можно найти утвержденные ставки и причины их повышения. По последним подсчетам департамента, на ноябрь средний рост платежей в регионе составляет 3,48%. При этом, по данным Владимирстата, реальные денежные доходы упали на 5,4%.