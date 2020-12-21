Тариф на мусор вырастет в десяти районах Владимирской области

Региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами повысят платежи для населения. Эксперты департамента цен и тарифов провели расчеты расходов компаний и утвердили новые предельные ставки. Рост тарифов отсрочили на полгода. В зоне № 1 (Александровский, Киржачский, Кольчугинский, Петушинский, Собинский и Юрьев-Польский районы), которую обслуживает регоператор «Хартия», тариф увеличится на 5,4%. В зоне № 3 (города Гусь-Хрустальный и Муром, Гусь-Хрустальный, Меленковский, Муромский и Селивановский районы), которая находится в ведении «Эко-транс», — на 4,8%.

Эти две компании уже третий раз повышают тарифы. Они первыми обратились за рассмотрением ставок на их услуги. Новые правила по обращению с ТКО начали действовать в регионе с декабря 2019 года. «Хартия» и «Эко-транс» стали вывозить мусор из 10 районов области. Первая компания закупила свой автопарк и контейнеры, а вторая взяла в аренду. Оба регоператора уже в этом году смогли наладить сортировку отходов.

Эксперты департамента цен и тарифов согласились на пересмотр тарифа, потому что у регоператоров уменьшились объемы вывоза мусора, увеличились расходы на топливо, обслуживание спецтехники.

С 1 декабря 2019 года жители Владимирской области платят за вывоз мусора с человека, а не с квадратного метра жилья.

Изменилась не только система оплаты, но и правила работы. Управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома, стали отвечать только за чистоту контейнерной площадки, а за вывоз — исключительно регоператоры. Первое время на них было немало нареканий. Особенно сложно решался вопрос с частным сектором. Многие противились установке контейнеров около домов, поэтому местами остался бестарный способ вывоза мусора.

Долго население привыкало и к особенностям вывоза крупногабаритного мусора. В поселках и дачных товариществах диваны, окна, двери копились месяцами, прежде чем их забирал спецтранспорт.

Все эти проблемы, но с куда большим размахом, были и в зоне № 2, которую обслуживает «Биотехнологии». Справедливость, наконец, восторжествовала. Эксперты департамента цен и тарифов приняли решение снизить тариф на 8% уже с Нового года. Главная причина — отсутствие сортировки мусора, расходы на которую были изначально включены в тариф. Договор на обработку с мусоросортировочной станцией во Владимире у регоператора есть. Но по факту он не выполняется. И это перед экспертами признала сама компания.

В ноябре-декабре департамент цен и тарифов утвердил десятки предельных ставок на весь коммунальный комплекс, а также общественный транспорт. В среднем, платежи граждан со второго полугодия вырастут от 3,4 до 5,4%. Всем, у кого платежи выше 22% от среднего дохода семьи, можно оформить субсидию. Ежемесячно ее получают около 35 тысяч семей, средний размер — 1791 рубль.