Таксиста осудили за смерть выпавшего из автомобиля пассажира

Муромский городской суд вынес приговор сотруднику такси, из автомобиля которого выпал пассажир. Водитель признан виновным в нарушении правил дорожного движения. Таксисту назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Трагический случай произошел в августе 2017 года, в дневное время. Житель Мурома, неофициально трудоустроенный в одной из городских таксомоторных компаний, получил заказ. По указанному адресу в автомобиль начали садиться трое пассажиров. Однако таксист начал движение раньше, чем все клиенты завершили посадку. В результате пассажирка, которая села на заднее сиденье и не успела закрыть за собой дверь, выпала на проезжую часть, ударившись головой о бордюр. Пострадавшую госпитализировали в больницу, где она скончалась через несколько недель.

Водитель свою вину не признал.

На суде таксист настаивал, что не начинал движение до момента посадки пассажиров. Решение Муромского городского суда мужчина попытался обжаловать, однако апелляционная инстанция Владимирского областного суда не нашла оснований для отмены приговора.

Ранее «Призыв» сообщал, что Следком проводит доследственную проверку по факту ДТП, в котором погибли трое сотрудников полиции.