Тайный Санта посадил в Гусь-Хрустальном голубые ели

Набережную городского озера в Гусь-Хрустальном украсили голубые ели. Сначала там появилось 31 дерево, сейчас их 67. Такой подарок к грядущим праздникам сделал городу и его жителям местный предприниматель. Правда, щедрый даритель пожелал остаться неизвестным. Как рассказали «Призыву» в городской администрации, бизнесмен уже не раз помогает Гусь-Хрустальному, но всегда остается в тени и не желает акцентировать внимание на своей персоне.

Набережную городского озера украсили голубые ели.

Появление голубых елей на набережной озера порадовало местных жителей, однако горожане очень беспокоятся за их сохранность. Переживания особенно актуальны в преддверии Нового года, учитывая, что один из основных символов праздника – ель.

Городские власти поспешили успокоить жителей, заверив, что ели находятся под охраной. Днем за деревьями смотрят сотрудники спасательной станции, ночью контроль усиливается, его ведут сотрудники полиции и Росгвардии. Тем не менее внимание бдительных горожан не будет лишним.

— Хотелось бы обратиться к жителям города, если вы увидите вандальное отношение к нашей достопримечательности, позвоните на номер 112, — обратился начальник спасательной станции Гусь-Хрустального Сергей Воронин.

Ранее «Призыв» сообщал, что Дед Мороз из Гусь-Хрустального готовится раздавать бесплатные подарки маленьким жителям города.