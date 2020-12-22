Свиньи возвращаются во Владимирскую область

Поголовье свиней во Владимирской области к концу 2020 года увеличилось на 23,2%. По данным Владимирстата, в сельхозорганизациях подрастают 300 хрюшек. Пока немного, но это первый шаг после страшного провала в отрасли. За минувший год из-за африканской чумы в Павловском погибло 18 тысяч свиней. Закрылись два свинокомплекса — «Мортадель» и «Лесной». Ситуация начала меняться во втором полугодии. Однако тревогу вызывают другие отрасли животноводства. Сокращается поголовье коров, овец, коз, птицы.

Производство мяса уменьшилось на 20% по сравнению с 2019 годом.

На 1 декабря в регионе, по данным Владимирстата, произведено 14,2 тысячи тонн мяса крупного рогатого скота, 16 тысяч тонн мяса птицы. Снижение объемов производства не могло не отразиться на ценах. Если курица из-за высокой конкуренции удерживает средние цены, рост в течение года до 3%, то говядина и свинина стали стремительно дорожать. Плюс 20 — 50 рублей с килограмма.

Традиционно вверх идут только производство яиц и надои молока — плюсом 5% за год. Самые производительные молочные коровы обитают в Муроме и на фермах Петушинского района.

Сельскохозяйственные организации добились еще одного хорошего результата — увеличили объемы заготовки кормов. После прошлогодней засухи и проблем с урожаем зерновых это особенно радует.