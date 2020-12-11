Светофор для пешеходов заработал на «Пекинке» у поселка РТС 

Светофор на оживленном перекрёстке «Пекинки» и поселка РТС, который по непонятным причинам демонтировала владимирская мэрия, вернули на место. Новый пешеходный светофор накануне установили федеральные дорожники за свой счет, хотя этот участок и его обустройство не входят в границы их обслуживания. Упрдор меняет светофоры на всех перекрестках, входящих в проект капремонта «Пекинки», однако федеральные дорожники регулируют потоки только на трассе.

— Замена этого пешеходного светофора на городской дороге не входила в проект капремонта федеральной трассы. Более того, его работу можно было бы без каких-либо сложностей синхронизировать с новыми транспортными светофорами. Представители подрядной организации, выполняющей капремонт трассы, озвучили соответствующее предложение специалистам ЦУГД, но оно осталось без внимания, — прояснили ситуацию в пресс-службе «Упрдор Москва — Нижний Новгород».

Светофор вернули после репортажа «Призыва».

Напомним, что история с демонтажем светофора для пешеходов получила широкий общественный резонанс. «Призыв» сделал репортаж с места событий, в котором жители поселка и работники предприятий Запекинья выразили свое возмущение новой дорожной схемой и потребовали вернуть светофор. Он никому не мешал, наоборот, только помогал сориентироваться как водителям, так и пешеходам. Возмущение горожан услышали, реакция последовала незамедлительно.

Ранее «Призыв» сообщал, что пешеходам отрезали путь к надземным переходам на «Пекинке». Об их безопасности никто не думает.