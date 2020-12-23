Спортсмены, артисты и врачи призвали надеть маски

Врачи, спортсмены, деятели культуры и общественники записали ролик, в котором призвали жителей Владимирской области носить маски. Ролик с кричащим названием «Надень, наконец, уже эту маску» распространился на просторах Интернета, показывать его будут и в эфире местных телеканалов. Городские власти надеются, что хоть так получится призвать граждан к сознательности. Ситуация с распространением коронавируса остается в области непростой, задуматься о безопасности своей и окружающих сейчас особенно важно.

Нарушение масочного режима грозит штрафом от 15 до 40 тысяч рублей.

А пока во Владимире продолжаются ежедневные проверки соблюдения масочного режима. Рейды проходят в общественном транспорте, на объектах торговли, в сфере услуг и общественного питания. Только за сегодняшнее утро было проверено более 40 автобусов и троллейбусов. Если к водителям и кондукторам у ревизоров претензий нет, то среди пассажиров нарушители встречаются.

Как правило, после просьб проверяющих такие пассажиры сразу же надевают средства защиты. Однако маски при себе имеют не все. Сегодня на одного такого нарушителя сотрудники полиции составили протокол. Встречаются и «ковид-диссиденты». Так в мэрии называют тех, кто принципиально не желает подчиняться общим правилам. На этой неделе на одну такую пассажирку также был составлен протокол.